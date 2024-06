27 giu 2024 13:51

“GLI ACCORDI SUL CENTROSINISTRA LI AVETE GIÀ FATTI” – GIUSEPPE CONTE, CHE CINQUE ANNI FA, CON I VOTI DI 14 EURODEPUTATI GRILLINI FU DETERMINANTE PER ELEGGERE URSULA, AZZANNA LA MELONI: “VADA IN EUROPA CON FORZA A PRENDERSI UN POSTO DI PRESTIGIO NELLA COMMISSIONE. VISTO CHE SI TRATTA DI UN INCARICO DI PRESTIGIO, NON LO AFFIDIAMO A UN PARENTE. PER UNA VOLTA APPLICHIAMO IL PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA…” - PEPPINIELLO FA IL VERSO ALLA DUCETTA: "RAGAZZI, SVEGLIATEVI IN EUROPA" - VIDEO