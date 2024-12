2 dic 2024 09:03

“ADESSO MI RIPRENDO IL SIMBOLO” - BEPPE GRILLO VUOLE LA GUERRA TOTALE CON CONTE, DOPO AVER CHIESTO LA RIPETIZIONE DEL VOTO SUL NUOVO STATUTO (AL CENTRO DELLA DISFIDA C’E’ L’ABOLIZIONE DEL RUOLO DEL GARANTE M5S) - GLI ESPONENTI VICINI A BEPPEMAO GLI CHIEDONO DI “INTERROMPERE LA STRATEGIA GANDHIANA” PERCHÉ “NON PAGA”: VORREBBERO UN INTERVENTO PER SPIEGARE ALLA BASE (E NON SOLO) COME MAI HA CHIESTO LA RIPETIZIONE DEL VOTO - LA RIVELAZIONE DELL’ADNKRONOS: GRILLO AVREBBE FIRMATO UN DOCUMENTO IN CUI SI IMPEGNAVA A NON PROMUOVERE “ALCUNA CONTESTAZIONE” SULL’USO DEL SIMBOLO DEL MOVIMENTO 5 STELLE…