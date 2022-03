“AIUTATECI, IN GIOCO C’È ANCHE LA VOSTRA LIBERTÀ” - L’APPELLO DI ANDRIY YERMAK, COLLABORATORE DEL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY, SUL “NEW YORK TIMES”: “COMBATTEREMO FINO ALL’ULTIMO RESPIRO, MA ABBIAMO BISOGNO DI ARMI E DI MUNIZIONI” - “LE FORZE DI PUTIN CONTINUERANNO A TERRORIZZARE IL PAESE PER INDURLO ALLA RESA E SE NON AVRANNO SUCCESSO, LO RADERANNO AL SUOLO. L'ALTERNATIVA È FRA IL PIEGARSI O SVANIRE”

Andriy Yermak Volodymyr Zelensky

(ANSA) - "Combatteremo fino all'ultimo respiro per protegger il nostro paese" ma "dovete aiutarci" perché in gioco "c'è la nostra libertà e la vostra". E' l'appello accorato di Andriy Yermak, il più stretto collaboratore del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sul New York Times.

bombardamenti russi in ucraina

"Abbiamo bisogno di armi anti carri armati e di munizioni per i nostri coraggiosi soldati. Chiediamo all'Occidente di imporre una no-fly zone sull'Ucraina e aumentare i costi non militari per la Russia", spiega Yermak raccontando di scrivere "da un bunker" a Kiev, "con il presidente Zelensky al mio fianco. Da una settimana le bombe russe piovono su di noi, ma nonostante il fuoco russo noi siamo uniti e determinati nel voler sconfiggere gli invasori. Il Cremlino vuole creare un nuovo impero russo".

bombardamenti russi in ucraina 2

"Le forze di Putin continueranno a terrorizzare il paese per indurlo alla resa - osserva - e se non avranno successo, lo raderanno al suolo. L'alternativa è fra il piegarsi o svanire, nessuna terza opzione è consentita".

