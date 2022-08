“ALCUNI DI NOI SONO CADUTI, ALTRI SONO STATI CONTAGIATI, MA SIAMO ANCORA QUI” – BEPPE GRILLO LA TOCCA PIANO E DÀ DEGLI ZOMBIE A DI MAIO E GLI ALTRI SCISSIONISTI: “COMPIANGIAMO CHI DI NOI È CADUTO E NON HA RESISTITO AL CONTAGIO. MA SOPRATTUTTO RINGRAZIAMO CHI DI NOI HA COMBATTUTO E COMBATTE ANCORA. PER ALCUNI È IL TEMPO DI FARLO CON LA FORZA DELLA PRECARIETÀ, PERCHÉ SOLO COSÌ POTREMO VINCERE CONTRO GLI ZOMBIE, DI CUI ROMA È SCHIAVA. ONORE A CHI HA SERVITO CON CORAGGIO E ALTRUISMO, AUGURI A CHI PROSEGUE IL SUO CAMMINO!”

Da www.beppegrillo.it

di maio e gli scissionisti come zombie by beppe grillo 1

Non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare, ma è certo che per chi va controcorrente il vento è sempre sfavorevole.

Sapevamo fin dall’inizio di dover combattere contro zombie che avrebbero fatto di tutto per sconfiggerci o, ancor peggio, contagiarci. E così è stato: alcuni di noi sono caduti, molti sono stati contagiati. Ma siamo ancora qui, e alla fine vinceremo, perché abbiamo la forza della nostra precarietà: siamo qui per combattere, non per restare, e questa nostra diversità è spiazzante per gli zombie.

di maio grillo

Compiangiamo chi di noi è caduto e non ha resistito al contagio. Ma soprattutto ringraziamo chi di noi ha combattuto e combatte ancora. Per alcuni è il tempo di farlo con la forza della precarietà, perché solo così potremo vincere contro gli zombie, di cui Roma è schiava.

di maio e gli scissionisti come zombie by beppe grillo 5

Onore a chi ha servito con coraggio e altruismo, auguri a chi prosegue il suo cammino!

Stringiamoci a coorte! L’Italia ci sta chiamando.

di maio e gli scissionisti come zombie by beppe grillo 4 BEPPE GRILLO LUIGI DI MAIO LUIGI DI MAIO - BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE BEPPE GRILLO LUIGI DI MAIO BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - LUIGI DI MAIO - BY MACONDO