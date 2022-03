GUERRA A CINQUE STELLE – NON C’È PACE IN CASA DI “GIUSEPPI” CONTE DOVE ORMAI REGNANO SOLO INCERTEZZE E MALUMORI CHE GLI HANNO FATTO AMMOSCIARE IL CIUFFO CATRAMATO: DEPUTATI E SENATORI VOGLIONO SAPERE DI CHE MORTE DOVRANNO MORIRE, LE ASSENZE IN AULA NON SI CONTANO PIÙ E LE RESTITUZIONI SONO BLOCCATE DALLE QUERELLE LEGALI. MA C’È DI PIÙ: C'È CHI SOTTOLINEA COME NEL MOVIMENTO IN QUESTA FASE NON CI SIA NESSUNO LEGALMENTE TITOLATO, SECONDO LE NORME DEL NUOVO STATUTO, PER INDIRE LA VOTAZIONE SUL PRESIDENTE…