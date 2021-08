“UN ALTRO ATTACCO A KABUL È MOLTO PROBABILE NELLE PROSSIME 24-36 ORE” – JOE BIDEN GUFA: “LA SITUAZIONE CONTINUA A ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSA E LA MINACCIA DI ATTACCHI TERRORISTICI RESTA ALTA” – “IL RAID CONTRO L’ISIS? NON È STATO L’ULTIMO. HO DETTO CHE SAREMMO ANDATI DIETRO AI RESPONSABILI E L’ABBIAMO FATTO…”

(ANSA) - NEW YORK, 28 AGO - "Ho detto saremmo andati dietro ai responsabili" dell'attacco all'aeroporto di Kabul e "lo abbiamo fatto. Il raid" condotto in Afghanistan contro l'Isis-K "non è stato l'ultimo. Continueremo a cercare i responsabili dell'attacco e la fermo pagare". Lo afferma il presidente Usa Joe Biden.

"Questa mattina ho incontrato il mio staff per la sicurezza nazionale. Abbiamo discusso del raid della forze americane contro il gruppo terroristico dell'Isis-K in Afghanistan. Ho detto che saremmo andati dietro ai responsabili dell'attacco all'aeroporto di Kabul e lo abbiamo fatto. Questo raid non è stato l'ultimo. Continueremo a dare la caccia a coloro che sono coinvolti nell'attacco e la faremo pagare. Risponderemo a chiunque cerca di danneggiare gli Stati Uniti o attaccare le nostre truppe. Su questo non ci sarà mai alcun dubbio", afferma Biden. (ANSA).

Biden, molto alto rischio attacchi a Kabul in 24-36 ore

(ANSA) - NEW YORK, 28 AGO - La minaccia di attacchi terroristici all'aeroporto di Kabul resta alta: " i comandanti mi hanno informato che un attacco è molto probabile nelle prossime 24-36 ore". Lo afferma Joe Biden. "La situazione continua a essere estremamente pericolosa e la minaccia di attacchi terroristici all'aeroporto" di Kabul @esta alta. I nostri comandanti mi hanno informato che un attacco è molto probabile nelle prossime 24-36 ore. Ho chiesto loro di prendere tutte le misure possibili per assicurarsi di avere le risorse per tutelare i nostri uomini e le nostre donne", afferma Biden. Nonostante la "situazione difficile" Kabul "abbiamo continuano a evacuare civili. Ieri abbiamo evacuato altre 6.800 persone, inclusi centinaia di americani", mette in evidenza Biden.

