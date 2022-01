“ALTRO CHE SPAZZACORROTTI, QUELLE LEGGI SPAZZANO VIA I GRILLINI” – COME GODE MATTEO RENZI DAVANTI ALL’INDAGINE SU BEPPE-MAO: “ORA I GRILLINI SONO DIVENTATI GARANTISTI” – POI MATTEUCCIO NE APPROFITTA PER SPARARE A ZERO SUL CSM: “ORMAI TUTTI HANNO CAPITO CHE QUESTO CSM È IL PIÙ SQUALIFICATO E MENO AUTOREVOLE NELLA STORIA” - CONTE: "MOLTI GIORNALI HANNO ENFATIZZATO LA NOTIZIA DELL'INDAGINE. SI DIMOSTRERÀ LA PIENA LEGITTIMITÀ DELL'OPERATO DI GRILLO" VIDEO

Grillo:Conte,si dimostrerà piena legittimità suo operato

(ANSA) - "Permettermi di esprimere vicinanza a Grillo perché ho visto che molti giornali hanno enfatizzato la notizia di questa indagine. Sono assolutamente fiducioso che le verifiche in corso dimostreranno le piena legittimità del suo operato. Ne sono assolutamente sicuro". Lo ha detto Giuseppe Conte. (ANSA).

Stefano Scibilia per www.open.online

BEPPE GRILLO

In un video diffuso sui social Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha parlato dell’inchiesta che vede coinvolto Beppe Grillo, garante del M5S, che risulta indagato per traffico di influenze illecite, per i rapporti con la compagnia Moby. L’occasione propizia è stata la relazione annuale svolta questa mattina dal ministro Cartabia al Senato, sull’andamento dell’amministrazione della Giustizia in Italia.

vincenzo onorato

Dopo aver ribadito i passi in avanti compiuti nell’ultimo anno, tra cui il passaggio di consegne tra Alfonso Bonafede e Marta Cartabia al dicastero di via Arenula, Renzi ha anche commentato l’inchiesta della Procura di Milano su Grillo: «I grillini sono diventati garantisti. Grazie alle vicende di Beppe Grillo e a ciò che è successo ormai è chiaro a tutti che altro che spazzacorrotti, quelle leggi spazzano via i grillini. Noi rimaniamo garantisti».

BEPPE GRILLO E ALFONSO BONAFEDE

Il leader di Italia Viva, collegato direttamente dal Senato, non risparmia nemmeno il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura), definendolo il peggiore della storia: «Ormai tutti hanno capito che questo CSM è il più squalificato e meno autorevole nella storia di tutti i CSM. a me dispiace anche perché il vice presidente è un nostro vecchio amico, David Ermini, ma sono i membri del CSM meno credibili in assoluto, guardate cosa è successo in questo anno».

