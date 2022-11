25 nov 2022 11:27

“AMERICANI E UCRAINI HANNO OBIETTIVI DIVERSI SULLA GUERRA” - LUCIO CARACCIOLO: “WASHINGTON VOLEVA INTERROMPERE L'INTERDIPENDENZA ENERGETICA RUSSO-TEDESCA E RUSSO-EUROPEA E INDEBOLIRE LA RUSSIA SEPARANDOLA DA PECHINO. L'OBIETTIVO UCRAINO È RIPRENDERE QUELLO CHE I RUSSI GLI HANNO SOTTRATTO. NON RIUSCENDO AD AVANZARE SUL TERRENO, MOSCA INFIERISCE SULLA SOCIETÀ UCRAINA, PER SPINGERLA A NEGOZIARE. SE DOVESSE CONTINUARE QUESTA STRATEGIA, QUALCHE PROBLEMA DI TENUTA DEL FRONTE UCRAINO EMERGERÀ. LA GUERRA NON SONO CENTIMETRI QUADRATI PERSI O PRESI, MA CHI DURA DI PIÙ”