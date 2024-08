“AMICO, IO NEANCHE RISPONDO ALLE TELEFONATE DALL’UCRAINA” - I NEMICI DI VANCE NON DOVREBBERO CONCENTRARSI SULL'EYELINER O DELLE PRESUNTE SCOPATE SUL DIVANO, MA DELLE SUE AMICIZIE – IL CANDIDATO VICE DI TRUMP SI MESSAGGIAVA COMPULSIVAMENTE CON IL BLOGGER CHARLES JOHNSON. UN TIPINO FINO CELEBRE IN QUANTO ESTREMISTA DI DESTRA CHE PROPAGANDA VARI COMPLOTTONI. HA NEGATO L’OLOCAUSTO E NEL 2015 HA CHIESTO DONAZIONI CON L’OBIETTIVO DI ELIMINARE L’ATTIVISTA DI BLACK LIVES MATTER DERAY MCKESSON”

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

meme su jd vance che fa sesso con un divano 9

La storia sulla vicinanza del candidato vice di Donald Trump con la destra cospirazionista si arricchisce di un altro capitolo: quello dei messaggi via cellulare. J. D. Vance è stato a lungo in contatto con Charles Johnson, 35 anni, blogger e imprenditore tech diventato celebre in Usa per aver propagandato storie complottiste vicine alla estrema destra.

Johnson in passato aveva negato l’Olocausto e nel 2015 era stato espulso da Twitter per aver chiesto donazioni con l’obiettivo di eliminare l’attivista di Black Lives Matter DeRay Mckesson. […] Tra le sue frequentazioni telefoniche c’era il candidato vice presidente dei Repubblicani, con il quale era entrato in contatto grazie a un ricco donatore del Partito […].

CHARLES JOHNSON

Quando Vance era stato eletto al Senato, nel novembre del 2022, Johnson gli aveva mandato un messaggio di complimenti e un consiglio: “cerca di tenerti fuori dai guai”. Secondo quanto emerso dalla lettura dei messaggi fatta dal Washington Post, non era solo uno scambio di cortesie. Johnson […] sarebbe diventato una specie di consigliere di Vance.

Nei venti mesi in cui i due si sono scambiati messaggi, prima di venire scelto da Trump come candidato vice, Vance gli ha manifestato la sua cruda avversione a inviare armi al governo ucraino. “Amico - aveva scritto a ottobre - io neanche rispondo alle telefonate dall’Ucraina”. Tre settimane prima i Repubblicani della Camera avevano respinto la richiesta d’aiuto da parte di Kiev.

j.d. vance accusato di usare l eyeliner 4

“Due pezzi davvero grossi - aveva scritto Vance in un altro messaggio - mi hanno contattato. Il capo della loro intelligence e il capo dell’aviazione militare". Si lamentavano riguardo gli F16, riferimento ai jet militari richiesti dall’Ucraina.

I messaggi sono stati mandati usando l’app Signal, che offre una protezione maggiore, e sono stati forniti al quotidiano americano dallo stesso Johnson. Un portavoce del senatore ha negato che tra i due ci fossero rapporti d’amicizia.

“JD - ha spiegato William Martin - di solito ha ignorato i messaggi, solo qualche volta ha risposto per controbattere le cose dette”. In realtà dall’analisi dei testi emerge che era stato lo stesso senatore a chiedere a Johnson un parere su molti temi.

Gli Ufo: “Che cosa ne pensi?”. Il rapporto tra il Gop, il Partito repubblicano e il leader israeliano Benjamin ‘Bibi’ Netanyahu: “Qual è il problema del Gop con Bibi?”. E la morte in carcere del pedofilo milionario Jeffrey Epstein: “Pensi che Epstein si sia suicidato?”.

meme su jd vance che fa sesso con un divano 7

Quando Johnson gli aveva consigliato di lavorare a un progetto per limitare le proprietà straniere nel settore immobiliare, il futuro candidato vice gli aveva risposto con un pollice per dire “va bene”.

Quando, il 15 luglio, Trump ha nominato Vance, Johnson ha criticato la scelta e minacciato di rendere pubblico lo scambio di messaggi, ma appena pochi giorni prima gli aveva fatto i complimenti per essere finito tra i favoriti all’incarico.

[…]

Charles Johnson

Il blogger sostiene di essere rimasto deluso dalla vicinanza di Vance con il primo ministro israeliano, e di aver deciso di appoggiare Kamala Harris. […]

Nonostante le smentite del portavoce, Vance sapeva con chi aveva a che fare. In un messaggio a Johnson, il senatore aveva scritto: “Se sei chi dici di essere, allora forse non hai il mio telefono sotto controllo?”. E aveva accompagnato il messaggio con l’emoticon della risata così forte da lacrimare. Era l’autunno scorso, nove mesi prima di essere nominato candidato vice di Trump.

usha e jd vance 7 usha e jd vance 4 JD VANCE meme su jd vance che fa sesso con un divano 10 meme su jd vance che fa sesso con un divano 6 meme su jd vance che fa sesso con un divano 2 tweet su jd vance che si fa sesso con un divano 5 tweet su jd vance che si fa sesso con un divano 19 meme su jd vance che fa sesso con un divano 3 meme su jd vance che fa sesso con un divano 14