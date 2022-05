22 mag 2022 09:30

“ANCHE NEI MOMENTI PIÙ TRAGICI, IL CREDITORE È COSÌ PREMUROSO DA NON LASCIARTI MAI SOLO” – LE ALLUSIONI DI ALDO GRASSO SULL’OSTINATA POSIZIONE PRO-PUTIN DI BERLUSCONI: “HA LASCIATO ESTERREFATTI MOLTI ESPONENTI STORICI DI FORZA ITALIA. A PENSARLA COME LUI È RIMASTA SOLO LICIA RONZULLI. O VICEVERSA. LASCIAMO PERDERE LA VECCHIA AMICIZIA E I RACCONTI STRAVAGANTI SUL LETTONE REGALATO DA PUTIN, MA L'IMPRESSIONE È CHE IL NUOVO ZAR SIA IN CREDITO DI QUALCOSA, ALTRIMENTI NON SI SPIEGHEREBBE TANTO MALCELATO PUTINISMO DA PARTE DI ALCUNI LEADER ITALIANI…”