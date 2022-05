11 mag 2022 18:15

“ANCHE WASHINGTON DEVE SFORZARSI DI ARRIVARE AL TAVOLO” - DRAGHI FA FINTA CHE L’INCONTRO CON BIDEN SIA “ANDATO MOLTO BENE”, MA IN REALTÀ NON È COSÌ: “MARIOPIO” ORMAI SI È SCHIERATO TOTALMENTE CON LA LINEA DI MACRON, DELUDENDO "SLEEPY JOE" - IL PREMIER ITALIANO HA FATTO PASSARE UN GIORNO PER LA CONFERENZA STAMPA: “È GIUNTO IL MOMENTO DI CHIEDERSI COME ARRIVARE ALLA PACE. MA DEVE ESSERE LA PACE CHE VUOLE KIEV. LA GUERRA ERA DAVIDE CONTRO GOLIA, ORA NON C’È PIÙ GOLIA: LA RUSSIA NON È INVINCIBILE…” - VIDEO