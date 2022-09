4 set 2022 19:15

“ANCORA DUE MESI, POI TORNO A FARE IL MIO VECCHIO MESTIERE” – RENATINO BRUNETTA, CHE COME DAGO-ANTICIPATO LASCIA LA POLITICA, A CERNOBBIO SI È COMMOSSO QUANDO GLI HANNO CHIESTO PERCHÉ NON SI È CANDIDATO: “INTENDO CONTINUARE A DARE UNA MANO A QUESTO PAESE SENZA ESSERE IN PARLAMENTO. UNA DECISIONE NON FACILE E DOLOROSA…” - VIDEO