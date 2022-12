“ANDRÒ A KIEV PRIMA DEL 24 FEBBRAIO” – GIORGIA MELONI ANNUNCIA IL SUO VIAGGIO IN UCRAINA: “HO DETTO A ZELENSKY CHE L’ITALIA È PRONTA A FARSI GARANTE DI UN PROCESSO DI PACE. QUELLA È LA DATA PER CUI CREDO SI POSSA PRENDERE QUALCHE INIZIATIVA” – “SONO FAVOREVOLE ALLA PACE MA NON SI OTTIENE SOLO RIVENDICANDOLA: OGGI NON CI SONO SEGNALI DALLA RUSSIA” – “PERCHÉ LE CONDIZIONI DI PACE MATURINO, LA CONDIZIONE FONDAMENTALE È CONTINUARE A SOSTENERE L'UCRAINA…”

(ANSA) - "Ho detto a Zelensky che l'Italia è pronta farsi garante di un processo di pace ed è questa la ragione per la quale intendo recarmi a Kiev prima del 24 febbraio perché è quella la data per cui credo si possa prendere qualche iniziativa". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa

"Sono ovviamente favorevole a tutto quello che possiamo fare per favorire la pace e l'ho detto anche in Aula" in Parlamento, ma "chiaramente bisogna sapere che la pace non si ottiene solo rivendicandola.

Bisogna lavorarci e lavorarci concretamente: oggi non ci sono particolari segnali soprattutto dalla Russia. Ma ho sentito Zelensky e c'è la sua volontà di avviare iniziative in questo senso".

"Perché queste condizioni di pace maturino, la condizione fondamentale è continuare a sostenere l'Ucrina: da che mondo è mondo se si volgiono coadiuvare le ipotesi che due parti in campo si mettano a discutere ci vuole equilibrio. Il lavoro di sostegno, quindi, piaccia o no, è finalizzato alla soluzione della guerra". Tutto quello che i puà fare si deve fare: la guerra non piace a nessuno e siamo tutti d’accordo.

