Estratto dell’articolo di Maria Corbi per www.lastampa.it

Il ministro Lollobrigida sono sfuggiti i diktat estetici di Giorgio Armani secondo cui un uomo deve indossare i bermuda solo «su una spiaggia o in giro per vacanza, perché c’è sempre una questione di appropriatezza». Meglio nascondere al maestro che «Lollo» li ha messi invece a un dibattito in occasione del G7 sull’agricoltura, per di più camouflage, ossia mimetici e con una camicia bianca che aveva bisogno di una bella stirata. Stesso look che sfoggia in un post su Facebook datato 2020.

[…chi glielo dice adesso a Lollobrigida che ha un’eleganza fluida. Forse si è ispirato all’attore Pedro Pascal, quello del film Il Gladiatore 2, che sul red carpet del Met Gala ha sfoggiato degli shorts e non lo smoking. Chissà. Certo è che se la destra si vanta di «conservare» valori e tradizioni, quel bermuda rovina la narrativa. Forse oltre che dell’egemonia culturale dovrebbe preoccuparsi anche di quella dello stile.

Lollobrigida in bermuda al G7 di Siracusa, l’ironia dei social

Estratto da www.repubblica.it

Bermuda e scarpe tricolore. Questo il look sfoggiato dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante un incontro al G7 di Siracusa. Un vestiario che non è passato inosservato e che sui social network ha riscosso molta ironia.

A postare la foto del ministro anche Enrico Mentana che su Instagram scrive: “Non è un fotomontaggio”. Tanti i commenti. C’è chi afferma: “Se si presentasse a scuola così gli darebbero 5 in condotta”. Un altro ricorda l’epoca della Prima Repubblica: “Io non dico di tornare ai tempi di Aldo Moro in abito in spiaggia, ma cavolo, sei un ministro della Repubblica e hai il dovere di essere dignitoso”.

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA CON ANDREA GIAMBRUNO AL DISCOUNT

C'è anche chi ironizza su una possibile dimenticanza del ministro: “Magari non aveva capito che non era via Teams”, scrive un utente. Qualcuno ricorda anche il Salvini del Papete. “Ero ferma ai cubi del Papete, con l'inno d'Italia sui cubi...e ora cosa sto vedendo”.

Non è la prima volta che a Lollobrigida capita di riscuotere qualche ironia per il look scelto. La scorsa estate infatti, sempre sui social, era stata presa di mira la sua foto assieme ad Andrea Giambruno fuori da un discount mentre erano in vacanza in Puglia. Anche quella volta in bermuda e con le buste della spesa tra le mani.

