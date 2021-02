TELE-CASALINO! – TA-ROCCO, NON PAGO DELLE 20 APPARIZIONI TV GIÀ FATTE IN DUE SETTIMANE PER PUBBLICIZZARE IL SUO LIBRO (E GIUSEPPE CONTE), LUNEDÌ SARÀ ANCHE A “STRISCIA LA NOTIZIA”, OSPITE DI PINUCCIO: “PER DUE MILIONI FAREI IL PORTAVOCE DI BERLUSCONI, MA NON LO FAREI MAI PER MATTEO RENZI, PER NESSUNA CIFRA. DOPO QUELLO CHE HA FATTO DOVREBBE SPARIRE DALLA VITA POLITICA PER L’ETERNITÀ"