“IN ARRIVO UN’ALTRA INDAGINE CONTRO DI ME” - SALVINI ANNUNCIA CHE A BREVE SARÀ INDAGATO PER SEQUESTRO DI PERSONA SUL CASO OPEN ARMS: “NESSUN PROBLEMA, NESSUNA PAURA. DIFENDERE I CONFINI È STATO, È E SARÀ SEMPRE UN ORGOGLIO”. GIÀ MA PER QUANTO ANCORA? CON IL VIMINALE GIALLO-ROSSO I DECRETI SICUREZZA SARANNO SMONTATI E…

Salvini: In arrivo indagine contro di me, nessuna paura

(LaPresse) - "Porti chiusi a scafisti e ONG, in arrivo un’altra indagine contro di me per SEQUESTRO DI PERSONA per il caso Open Arms. Nessun problema, nessun dubbio, nessuna paura. Difendere i confini e la sicurezza dell’Italia per me è stato, è e sarà sempre un orgoglio". Così Matteo Salvini, ministro dell'Interno dimissionario su twitter.

