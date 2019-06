27 giu 2019 18:57

“ATLANTIA È UN’AZIENDA DECOTTA, ALITALIA PERDEREBBE VALORE” – LUIGI DI MAIO FA UN PANEGIRICO PER SMENTIRE L’IDEA DEL BARATTO AUTOSTRADE-ALITALIA (CHE PERÒ C’È): “CON LA REVOCA DELLE CONCESSIONI L’AZIENDA DEI BENETTON AVRÀ UN CALO IN BORSA E SE ENTRERÀ IN ALITALIA NON AIUTERÀ LA COMPAGNIA” – LA REPLICA: “DICHIARAZIONI CHE PERTURBANO IL TITOLO IN BORSA. CI RISERVIAMO AZIONI LEGALI”