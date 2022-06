“AVERE UN MINISTRO DEGLI ESTERI SFIDUCIATO DAL SUO PARTITO È PROBLEMATICO” – SALVINI LANCIA UNA STOCCATA A DI MAIO, CON CUI I RAPPORTI SI ERANO GUASTATI CON LA NASCITA DEL SECONDO GOVERNO CONTE - MI PREOCCUPA CHE QUESTI LITIGI IN CASA DI ALTRI STIANO RALLENTANDO L’APPROVAZIONE DEL DECRETO BENZINA E DEL DECRETO SICCITÀ. SONO CONTENTO PERÒ CHE GRAZIE ALLA LEGA SI SIA RAGGIUNTA UN’INTESA SULLA RISOLUZIONE E CHE DRAGHI ABBIA PARLATO DI PACE” – VIDEO

https://video.corriere.it/politica/crisi-m5s-salvini-guardiamo-litigi-movimento-non-problemi-italiani/7c444aae-f175-11ec-82b6-14b9a59f244e?intcmp=pastiglione_apertura_hp&vclk=pastiglione_apertura_hp|

Da corriere.it

DI MAIO SALVINI CONTE

«Avere un ministro degli Esteri che non rappresenta nemmeno il suo partito è problematico». Matteo Salvini lancia una stoccata all’ex alleato e omologo nel governo gialloverde, con cui i rapporti si erano guastati con la nascita del secondo governo Conte, ma precisa di non essere affatto interessato allo scontro tra Di Maio e il vertice del M5S.

«Mi preoccupa — dice però ai cronisti — che questi litigi in casa di altri stiano rallentando l’approvazione del decreto benzina e del decreto siccità. Non capiamo perché il governo non rinnovi lo sconto per benzina e non aiuti agricoltori e allevatori. Sono contento però che grazie alla Lega si sia raggiunta un’intesa sulla risoluzione e che Draghi nel suo intervento in Aula abbia parlato di pace»

LUIGI DI MAIO E MATTEO SALVINI LA CRISI TRA DI MAIO E SALVINI BY OSHO