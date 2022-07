21 lug 2022 09:05

“IL BALLETTO DEGLI IRRESPONSABILI CONTRO DRAGHI PUÒ PROVOCARE UNA TEMPESTA PERFETTA” - IL COMMISSARIO UE PER GLI AFFARI ECONOMICI, GENTILONI, ANNUNCIA I DOLORI CHE CI ARRIVERANNO SUL COLLO: “ORA È IL TEMPO DI VOLER BENE ALL'ITALIA” - AUMENTANO LE PREOCCUPAZIONI PER I RISCHI DI RECESSIONE DELL’EUROPA E CRESCE L'ATTESA PER LA RIUNIONE DELLA BCE DI OGGI CON MOLTI INVESTITORI CHE TEMONO UN AUMENTO DEI TASSI DI INTERESSE PIU’ ALTO DEL PREVISTO: POTREBBE ESSERE DELLO 0,50% INVECE DELLO 0,25% VENTILATO NELLE SCORSE SETTIMANE…