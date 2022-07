22 lug 2022 12:45

“BANANA” SPLIT – NON SOLO IL “RIPOSINO IN PACE” A GELMINI E BRUNETTA: BERLUSCONI, NEL COLLOQUIO CON MOLINARI, NE HA RACCONTATE UN ALTRO PAIO DELLE SUE – “LA MIA IMPRESSIONE È CHE DRAGHI SI FOSSE STANCATO, CHE NON AVESSE PIÙ VOGLIA DI ANDARE AVANTI. SA, IL LAVORO DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA ORARI PIÙ LUNGHI DI QUELLI DI GOVERNATORE DI UNA BANCA CENTRALE” – “LA MELONI CANDIDATO PREMIER? LA QUESTIONE NON È ALL’ORDINE DEL GIORNO. SE E QUALE INDICAZIONE LO DECIDEREMO NEL CORSO DI UN VERTICE CHE FAREMO PRIMA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE…”