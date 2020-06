“BASTA SACCHEGGI, NON SIAMO ANIMALI” – ANCHE L’EX STELLA DEL BASKET DENNIS RODMAN INVITA I MANIFESTANTI A NON ESAGERARE: “NON DOVETE ANDARE IN GIRO A RUBARE E APPICCARE INCENDI” – INTANTO LA FOTO DI TRUMP CON LA BIBBIA HA FATTO INCAZZARE MARIANN EDGAR BUDDE, VESCOVO (DONNA) DI WASHINGTON: “IL NOSTRO MESSAGGIO È ANTITETICO AL SUO" – VIDEO

1 – MORTE GEORGE FLOYD, L'APPELLO DELLA LEGGENDA NBA DENNIS RODMAN: "BASTA SACCHEGGI, NON SIAMO ANIMALI!"

Da www.repubblica.it

dennis rodman prova a calmare i manifestanti

L'ex stella del basket statunitense Dennis Rodman ha lanciato dal suo profilo Instagram un appello rivolto a tutti i ragazzi scesi in strada per manifestare dopo la morte di George Floyd. Il cinque volte campione Nba, simbolo del secondo three-peat dei Chicago Bulls di Michael Jordan e seguitissimo sui social nelle ultime settimane grazie al successo della docu-serie "The Last Dance", ha dichiarato in un video: "Non dovete andare in giro ad appiccare incendi, a rubare, a creare ulteriori problemi. Siamo già in una situazione davvero brutta, se avete intenzione di protestare, fatelo nel modo giusto".

L'ex bad boy dell'Nba, oggi 59enne, ha poi rincarato la dose affermando senza mezzi termini: "Dobbiamo superare insieme questo momento, siamo degli esseri umani e non dei fottuti animali. Vi prego datemi ascolto". Una dichiarazione in pieno stile Rodman, tanto idolatrato per le sue doti di combattente sul parquet (miglior rimbalzista di sempre nell'Nba nonchè ritenuto uno dei difensori più forti della storia della lega) quanto discusso per il suo stile di vita eccentrico e gli eccessi fuori dal campo. Il video dell'ex compagno di squadra di Michael Jordan ha ottenuto migliaia di visualizzazioni

il comunicato di michael jordan contro le proteste

2 – MORTE FLOYD, TRUMP SI FA FOTOGRAFARE CON LA BIBBIA. L'IRA DELLA VESCOVO DI WASHINGTON

dennis rodman michael jordan

Da www.repubblica.it

mariann edgar budde 1

L'ira della chiesta episcopale si abbatte su Donald Trump. La vescovo di Washington, Mariann Edgar Budde, si è detta "indignata" dalla presenza del presidente americano che davanti la St.John Episcopal Church, di fronte alla Casa Bianca, ha ostentato una Bibbia per rafforzare il suo messaggio contro le proteste.

donald trump e la bibbia meme 1

"Il nostro messaggio è antitetico a quello del presidente", ha detto la Budde parlando con CNN e Washington Post, denunciando le cariche della polizia effettuate su manifestanti pacifici per liberare lo spazio antistante la chiesa.

proteste a washington 5

donald trump alla st. john's church

Ieri, dopo aver parlato alla Casa Bianca Trump, seguito da un corteo di guardie del corpo e di membri della Casa Bianca e dell'Amministrazione, si è recato a piedi alla Saint John Epyscopal Church, non lontano dalla Casa Bianca: qui, senza fermarsi a pregare, si è fatto riprendere dalle telecamere alzando un braccio e mostrando una Bibbia. "Il Paese sta tornando forte", ha detto. La chiesa era stata danneggiata nei giorni scorsi dalle proteste per la morte di Floyd, arrivate a Washington tutto intorno alla Casa Bianca. Nelle foto, si vede Trump camminare circondato da decine di agenti in assetto anti-sommossa: gli stessi che pochi minuti prima avevano sgomberato con la forza i manifestanti pacifici riuniti nella zona.

dennis rodman prova a calmare i manifestanti 2 mariann edgar budde contro la bibbia di trump

Budde, che ricopre la posizione dal 2011, dopo aver passato 18 anni a Minneapolis, già nei mesi scorsi si era scagliata contro la "retorica incendiaria" del presidente in un comunicato firmato insieme a altri leader religiosi: ma ieri ha usato parole durissime. "Non appoggiamo in nessuna maniera la risposta incendiaria del presidente a una nazione che è stata ferita ed è in lutto - si legge nel suo comunicato - nel rispetto dei valori del nostro Salvatore che ha vissuto una vita di non violenza e di amore per il prossimo ci uniamo a quelli che chiedono giustizia per la morte di George Floyd.''

mariann edgar budde

donald trump mario cuomo

Trump contro i Cuomo: "New York fatta a pezzi dalla feccia"

Li accusa di essere responsabili dei saccheggi di New York, e arriva a dare al fratello del governatore, un giornalista della Cnn, del mafioso italiano. "Ieri è stata una giornata negativa per i fratelli Cuomo. New York ha perso di fronte ai saccheggiatori, alla sinistra radicale e a tutte le altre forme di feccia". Lo twitta Donald Trump riferendosi a Andrew Cuomo, governatore di New York, e a suo fratello, il giornalista Cnn Chris Cuomo.

donald trump e la bibbia meme 2 dennis rodman prova a calmare i manifestanti 1

"Il governatore ha rifiutato la Guardia nazionale e la città di New York è stata fatta a pezzi. Allo stesso tempo i rating" tv "di Fredo calano del 50%", aggiunge Trump, tornando a chiamare Chris Cuomo 'Fredo' e associandolo quindi a 'Fredo' Corleone del Padrino.

donald trump e la bibbia meme 6 manifestazioni in usa proteste a washington 2 arrestato un manifestante vicino alla casa bianca manifestante contro polizia manifestanti a washington il pugno chiuso di donald trump donald trump e la bibbia meme 5 le proteste e le rivolte dopo la morte di george floyd proteste a washington 1 proteste a washington 3 il discorso di trump contro le proteste donald trump e la bibbia meme 4 donald trump e la bibbia meme