“DI BATTISTA? LO MANDEREI A ZAPPARE...” - CALENDA ATTACCA L'EX PARLAMENTARE GRILLINO CHE TROVA UN DIFENSORE NEL LEGHISTA CENTINAIO (EX MINISTRO DELL’AGRICOLTURA): “CONOSCO PERSONE CHE VANNO A ZAPPARE TUTTE LE MATTINE E CHE HANNO MOLTA PIÙ DIGNITÀ DEL SIGNOR CALENDA”

"Non sono il difensore di Di Battista ma... conosco persone che vanno a zappare tutte le mattine e che hanno molta più dignità del signor Calenda esempio tipico della sinistra con la puzza sotto il naso". Così Gian Marco Centinaio, senatore della Lega e ex ministro dell'Agricoltura, commentando gli attacchi del leader di Azione, Carlo Calenda nei confronti di Alessandro Di Battista. "Vada lui a zappare: conoscerà il mondo agricolo e capirà che agricoltura non è sinonimo di ignoranza", conclude Centinaio.

"Un Paese che perde tempo appresso a Di Battista in un momento di crisi e che elegge persone o dà voce politica a persone come Di Battista, che in un Paese normale gli darebbero una zappa in mano e un calcio nel sedere, è un Paese destinato a scomparire". Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a 'Zapping' su Rai Radio1.

"Votiamo persone su proclami vuoti sull'eco di quello che noi esprimiamo con le nostre preoccupazioni, persone a cui non daremmo da gestire un nostro bar se ne possedessimo uno! Però gli diamo lo Stato nella convinzione che lo Stato non è nostro, lo Stato è nostro perché ci dà la scuola, la sanità, le tasse e se tutto questo non funziona in un particolare momento di crisi si va a gambe all'aria. A me di Di Battista non me ne frega niente perché lo manderei a zappare...", chiosa l'ex ministro.

