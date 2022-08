“BELLARMINO NON AVREBBE MAI POTUTO SPERARE ALTRETTANTO” – I BALLI SEXY DI SANNA MARIN RINGALLUZZISCONO MICHELE SERRA: “È STATA COSTRETTA A FARE UN TEST ANTIDROGA PER DIMOSTRARE DI AVERE BALLATO, SÌ, MA NON PERCHÉ ERA DROGATA, NO. HA BALLATO E BASTA, COME CAPITA A CENTINAIA DI MILIONI DI PERSONE, OGNI GIORNO, NEL MONDO” – “SI È PIEGATA ALLA TURPE INQUISIZIONE POP: IL NUOVO BELLARMINO. VERGOGNARSI DI QUELLO CHE SI È FATTO E SI È DETTO. E TORNARE, MOLTO PRESTO, A FARLO IN PRIVATO, DI NASCOSTO, PERCHÉ OGNI ATTO, OGNI PAROLA, PRESTO CI SARANNO RINFACCIATI…” - VIDEO

sanna marin scatenata a un party con gli amici 12

1 - FINLANDIA, DOPO I VIDEO SANNA MARIN COMUNICA LA NEGATIVITÀ AI TEST ANTIDROGA

Da https://tg24.sky.it/

Dopo il polverone scatenato dalla diffusione di video privati che la ritraevano protagonista delle feste che tante polemiche hanno scatenato, per Sanna Marin sono arrivati i risultati del test anti-droga.

La premier finlandese è risultata negativa agli esami a cui si era volontariamente sottoposta lo scorso 19 agosto in risposta a chi agitava il sospetto che potesse avere assunto sostanze illecite nei party finiti nella bufera.

Test pagati dalla premier di tasca propria

"Non ho mai assunto nulla di illegale", aveva risposto Marin per difendersi dalle accuse lanciate dall'opposizione. Nell'annunciare la negatività del primo ministro, il governo finlandese ha reso noto che Marin ha pagato il test di tasca propria.

SANNA MARIN BALLA AVVINGHIATA A UNO SCONOSCIUTO IN UN CLUB DI HELSINKI

MICHELE SERRA SULL'AMACA

2 - IL NUOVO BELLARMINO

Michele Serra per “la Repubblica”

Lo sapevate che le persone possono ballare anche senza essere drogate, o ubriache? Detta così sembra la frase di uno scemo, tanto lasca è la sua logica.

Ma questo scemo - uno scemo collettivo, impersonale - è tra noi, ed è così presente, e importante, che nessuno può dirsi al riparo dalla sua influenza. Sto parlando dell'evento che mi ha più colpito, nel mezzo agosto trascorso a leggere (troppo) e a guardare le nuvole (troppo poco).

La premier finlandese Sanna Marin è stata costretta a fare un test antidroga per dimostrare a ciò che una volta si chiamava pubblica opinione di avere ballato, sì, ma non perché era drogata, no.

sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 2

Ha ballato e basta, come capita a centinaia di milioni di persone, ogni giorno, nel mondo. Di ogni età, di ogni religione o idea politica. Ho sperato fino all'ultimo che Sanna Marin scegliesse di non replicare allo sguardo bigotto delle reti sociali, perfidamente alimentato dai suoi nemici politici.

Ma sapevo che era una speranza disperata (ossimoro), perché le persone pubbliche, più delle altre, allo scemo collettivo devono pagare pegno: è il prezzo che l'epoca chiede per farne parte, le dimissioni dall'epoca sono consentite solo a monaci, eremiti, sconosciuti fuggiaschi.

E così una giovane signora sulla trentina, in omaggio al senso dello Stato, si è piegata alla turpe inquisizione pop: il nuovo Bellarmino.

Vergognarsi di quello che si è fatto e si è detto. E tornare, molto presto, a farlo in privato, di nascosto, perché ogni atto, ogni parola, per quanto fuggevole o innocente, presto ci saranno rinfacciati: e dovremo chiedere scusa. Bellarmino non avrebbe mai potuto sperare altrettanto.

