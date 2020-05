“BELLO SCHIFO, COMPLIMENTI” – SALVINI TORNA A FARE CAMPAGNA ELETTORALE PER IL CAMPIDOGLIO. POSTA UNA FOTO DAVANTI A UN CASSONETTO DI ROMA PIENO DI MONNEZZA E METTE NEL MIRINO LA RAGGI: “SI RIPARTE DA ROMA, MA QUALCOSA NON CAMBIA MAI” – E LA SINDACA REPLICA: “NON HA MAI LAVORATO, SONO 26 ANNI CHE FA IL PARLAMENTARE E…”

matteo salvini e virginia raggi 4

“Si riparte da Roma ma qualcosa non cambia mai". Matteo Salvini, leader della Lega, torna ad attaccare sui social network la sindaca Virginia Raggi sul tema dei temi: i rifiuti.

Posta una foto su Facebook che lo ritrae accanto a dei cassonetti stradali pieni di immondizia non raccolta, e approfitta del dibattito appena partito per la ricandidatura della sindaca nel 2021 per tornare sulla scena.

Sul tema rifiuti Raggi è intervenuta più volte negli ultimi tempi. Ieri a Radio 24: "È andato tutto bene nella fase 1 dell'epidemia, ora Ama ha ripreso la sua attività, stiamo ricominciando a camminare con occhi diversi, una città che non deve essere sporcata da qualche zozzone".

La sindaca ha poi replicato direttamente al leader della Lega: "Salvini non ha mai lavorato, sono 26 anni che fa il parlamentare, non si è mai confrontato con problemi reali".

