Vittorio Feltri per “Libero quotidiano”

Non ho capito, né voglio capire, perché Silvio Berlusconi venga processato a Siena. Pare che il Cavaliere abbia fatto una scopata malandrina e che ciò costituisca reato. La cosa mi turba perché, se i magistrati si mettono a indagare sul mio passato di maschio furbetto e incline ad accoppiarsi, sto fresco.

Intendiamoci, non ho fatto granché sotto e sopra le lenzuola, però un ergastolo non me lo toglierebbe nessuno. Oggi sono a riposo. Ormai per me il sesso costituisce solamente fonte di nostalgia, tanto che, se mi condannassero, la mia sarebbe una pena alla memoria.

Quasi una medaglia. Alcuni giorni fa si è discettato a lungo sull'arresto di vari ex terroristi che invece di andare in galera, secondo sentenze roboanti, si trasferirono in Francia dove, protetti dal governo grazie a una legge salva briganti, l'avevano fatta franca evitando cioè la galera.

Non so cosa sia successo, il gruppo dei sanguinari, trascorsa una notte in una cella transalpina, sono subito stati liberati in attesa si compiano le procedure relative al rimpatrio, che probabilmente non avverrà mai.

Infatti, la generosa sinistra italiana, appresa la notizia degli arresti nel Paese di Macron, si è scatenata in una difesa dei reprobi gridando ai quattro venti che costoro sono vecchi bacucchi e non meritano di essere ingabbiati trenta e rotti anni dopo i misfatti di cui sono stati autori. In soldoni, essi, quand'anche rientrassero qui, meriterebbero non la reclusione bensì una bella festa, la festa del perdono.

Secondo me, Pietrostefani e compagnia assassina non pagheranno il fio e continueranno a campare, come sempre, da cittadini onesti (quali non sono stati) poiché si ritiene che il partito comunista armato, il quale si è ammantato di eroismo, vada esaltato e non castigato. Mentre Silvio Berlusconi non la passerà liscia, nonostante l'età, dal momento che si è imposta l'idea che il delitto peggiore non è ammazzare qualche cristiano bensì fare l'amore con una ragazza che ci sta.

Roba da matti. Se Silvio anziché penetrare una donzella avesse sodomizzato un giovanotto nessuno gli avrebbe torto un capello. Anzi, ora lo porterebbero in trionfo perché i rapporti gay sono da applaudire, quelli etero sono stupri o qualcosa del genere. Tra poco entrerà in vigore la legge Zan che beatifica gli omosessuali, pertanto Berlusconi sarebbe celebrato, altro che tribunale, il suo posto sarebbe l'altare con la benedizione del cardinale Bassetti.

