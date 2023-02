“BERLUSCONI PRESENTI SANREMO” – OLIVIERO TOSCANI PROVOCA E FRANCESCO MERLO RISPONDE: “BERLUSCONI È SANREMO. È VERO CHE NON L’HA MAI PRESENTATO, MA HA IMPOSTO IL SUO MODELLO AL FESTIVAL DI MODUGNO: LE SCENOGRAFIA DA ‘Ò ZAPPATORE’, I NOTTURNI-STELLARI DA ‘CENA ELEGANTE’, LE BARZELLETTE E LE BATTUTE VOLGARI, IL SEXY SENZA EROTISMO. SANREMO È MOLTO PIÙ BERLUSCONIANO DEL MONZA”

Da “Posta e Risposta – la Repubblica”

oliviero toscani.

Carissimo Merlo, come mai Silvio Berlusconi con la sua grande fama di grande comunicatore, non ha mai cercato di presentare il festival di Sanremo?

Sarebbe stato il suo più grande successo. Peccato. Sarà per la prossima volta?

Oliviero Toscani — Casale marittimo (Pi)

Risposta di Francesco Merlo:

“Se Berlusconi avesse le tette farebbe anche l’annunciatrice” è la famosa battuta di Enzo Biagi. Ma, carissimo Toscani, la sua domanda contiene già la riposta: Berlusconi è Sanremo.

È vero che non l’ha mai presentato, ma ha imposto il suo modello al vecchio festival di Modugno: sono berlusconiani il sorriso sempre, con i denti finti e “il sole in tasca”, la santificazione dell’audience e del falso come estetica e come etica, lo scandalo scintillante e prefabbricato, le scenografia da “ò zappatore”, i notturni-stellari da maiolica di cucina e da “cena elegante”, la nostalgia canaglia, la retorica del pianto per i morti, il balletto, le barzellette e le battute volgari, il sexy senza erotismo, il pianoforte strimpellato e le canzoni modulate sull’afflizione del cuore.

silvio berlusconi convention di forza italia

E tutti a Sanremo sono trattati da “grandissimi”, “fantastici”, tutti “che onore!”. Mancano quattro giorni e l’Italia è pronta a farsi ancora una volta rapire dal più berlusconiano dei baracconi. Berlusconi sta a poco a poco perdendo tutto, ma è stato l’autobiografia della nazione, per dirla con Gobetti. Non un accidente della storia, ma un’involuzione della specie italiana. E anche noi, che siamo stati contro, ce lo sentiamo addosso.

Sanremo è molto più berlusconiano del Monza.

silvio berlusconi convention di forza italia francesco merlo FRANCESCO MERLO oliviero toscani