“BERLUSCONI, UN UOMO TROPPO DEDITO ALLE FESTE SELVAGGE” - NEI WIKILEAKS DIFFUSI NEL 2010, C’ERA UN REPORT SUL CAV DEI SERVIZI SEGRETI AMERICANI CHE LO DEFINIVA UN UOMO “VANITOSO, INUTILE E INCAPACE”, “DEBOLE FISICAMENTE E POLITICAMENTE”, TROPPO DEDITO AI “WILD PARTIES” CHE GLI IMPEDISCONO DI RIPOSARE COME DOVREBBE - GLI 007 USA DEFINIVANO "'INQUIETANTE" L'AMICIZIA TROPPO STRETTA CON PUTIN: REGALI GENEROSI, CONTRATTI LUCROSI NEL SETTORE ENERGETICO E UN MEDIATORE-OMBRA CHE PARLA RUSSO…

Il settimanale Oggi in edicola, oltre a un reportage da Kiev di Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi e le interviste a famiglie ucraine e italiane coinvolte nella guerra, contiene una biografia di Putin di 40 pagine, scritta da Giorgio Dell’Arti. Si tratta, come spiega il direttore Carlo Verdelli di «un mosaico costruito attraverso i profili di famigliari, mogli, amanti, amici di ventura, sodali e avversari internazionali. Tanti tasselli, che messi insieme, compongono il ritratto inedito di un leader senza scrupoli». Sul sito oggi.it gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, con approfondimenti e storie.

2 - CHI È PUTIN, L’UOMO DELLA GUERRA

Estratti della biografia di Vladimir Putin, raccolti da Giorgio dell’Arti per “Oggi”

Silvio Berlusconi (1936). Imprenditore nell'edilizia, poi nella televisione (Canale 5. Italia 1, Retequattro), poi nello sport (Milan, poi Monza), infine protagonista della vita politica dal 2004 a oggi, come presidente del Consiglio (1994-1995; 2001-2006; 2008-2011) e capo di un partito di centro-destra detto Forza Italia e di una coalizione di conservatori chiamata Polo della o delle Libertà. Grandissimo amico di Putin

• Che fosse amico di Putin si sapeva, ma qualche gusto gustoso dettaglio venne fuori dalla massa di documenti diffusa nel novembre 2010 da Julian Assange, i cosiddetti "wikileaks". cioè i rapporti sui leader di tutto il mondo dei servizi segreti americani. Dopo aver descritto Berlusconi come un uomo «vanitoso, inutile e incapace», «debole fisicamente e politicamente», troppo dedito alle «feste selvagge» (wild parties) che gli impediscono di riposare come dovrebbe, si definisce "'inquietante" l'amicizia troppo stretta con Putin: regali generosi, contratti lucrosi nel settore energetico e un mediatore-ombra russian-speaking, cioè che parla russo.

Questa potrebbe essere la rivelazione più preoccupante, perché certo non c'è bisogno di un mediatore (go-between) per far incontrare Berlusconi e Putin, e dunque questo signore - se esiste - dovrebbe esser quello che si occupa del lato sporco di parecchie faccende, comprese eventuali tangenti (che, nel settore energetico specialmente, esistono da sempre).

Berlusconi in effetti - secondo la Onlus Wikileaks - avrebbe una forte propensione a fare il ministro degli Esteri e a siglare accordi direttamente con Putin, saltando tutte le strutture e frustrando parecchio i diplomatici dell'ambasciata italiana a Mosca. Infine: «Berlusconi appare sempre di più come il portavoce (mouthpiece) di Putin in Europa». Invece Putin, capace di dominare tutti gli uomini politici del Paese, viene fatto "fesso" (undermined) dalla sua burocrazia, un apparato che il funzionario statunitense giudica ingovernabile

• Putin ha detto molte volte in televisione che all'80% delle sue disposizioni non si dà alcun seguito.

