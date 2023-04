“BERLUSCONI VERRÀ RICORDATO COME IL PRIMO SINTOMO DELLA CRISI DEMOCRATICA” – MASSIMO CACCIARI: “L’INFLUENZA CULTURALE SULLE FORZE DI DERIVAZIONE SOCIALISTA E SOCIAL-DEMOCRATICA È STATA ENORME E DELETERIA. SCIAGURATAMENTE SI È SCELTO DI CONTRASTARE BERLUSCONI SUL PIANO GIUDIZIARIO E MORALE INVECE CHE SU QUELLO POLITICO - IL CENTROSINISTRA AVREBBE DOVUTO INCALZARLO CON PROPOSTE CHE INTERESSAVANO I CITTADINI: POLITICHE FISCALI, SALARIALI, LE POLITICHE DEL LAVORO, STRATEGIE INDUSTRIALI. IL VERO DELFINO DI BERLUSCONI ERA RENZI MA L’EGO DI ENTRAMBI LI HA ROVINATI”

Estratto dell’articolo di Silvia Truzzi per il “Fatto quotidiano”

[…] Massimo Cacciari […]: “[…] gli anni che vanno dai primi Novanta fino a poco tempo fa sono stati profondamente segnati da Berlusconi. […] ha influenzato le altre forze politiche, che sono state succubi della sua presenza sia imitandola che demonizzandola.

Effetto Berlusconi anche a sinistra, professore?

L’influenza culturale sulle forze di derivazione socialista e social-democratica è stata enorme e assolutamente deleteria. Sciaguratamente si è scelto di contrastare Berlusconi sul piano giudiziario e morale invece che su quello politico.

Era portatore di un conflitto d’interessi, mai visto prima e mai affrontato... […] Il centrosinistra avrebbe dovuto incalzare Berlusconi con proposte alternative che interessavano i cittadini e il proprio elettorato: politiche fiscali, salariali, le politiche del lavoro, strategie industriali. […] la sinistra si è ridotta alla declamazione dei diritti.

Sulla destra invece che effetto ha avuto?

Positivo. Le destre italiane per allearsi e governare con lui sono state costrette ad avviare processi di ristrutturazione culturale interna.

Perché non ha trovato il famoso erede?

Perché la sua forza, il carattere nazional-popolare, la potenza economica lo rendevano insostituibile. […] Il vero delfino era Renzi. Erano nati per convivere, sia sul piano antropologico che politico. Ma l’ego di entrambi li ha rovinati.

Erano a un passo dall’en plein. Poi gelosia e sospetti hanno mandato all’aria il patto del Nazareno e a portato ambedue a suicidarsi per non cedere sull’elezione del presidente della Repubblica. Cosa ridicola perché cosa avesse Renzi contro Amato e Berlusconi contro Mattarella lo sa il cielo. Berlusconi […] avrebbe dovuto farsi da parte, cosa impensabile per Berlusconi.

La parabola del Cavaliere è al tramonto?

[…] Non c’è dubbio però che la sua vita politica è finita, ma lo era già da qualche anno. […]

Berlusconi è stato molte cose: grande imprenditore, uomo di televisione, straordinario comunicatore, politico, condannato per frode fiscale. Come sarà ricordato in futuro?

Come il primo e più formidabile segnale di crisi della nostra democrazia. Un sintomo gravissimo e non colto da chi avrebbe dovuto […]

Il Foglio ha scritto che è stato un argine al populismo. Non è forse il contrario?

È assolutamente il contrario. […] Berlusconi […] è stato un perfetto populista. […]

