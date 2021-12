27 dic 2021 15:43

“IL BERLUSCONISMO È VIVO E VEGETO NEL PAESE NONOSTANTE IL CAV SIA ORMAI UN ANZIANO CHE ASSOMIGLIA A MAO E CREDE DI VIVERE NEL REGNO DI FROZEN” – DI BATTISTA SPARA A ZERO: "I SOGNI BERLUSCONIANI PIÙ OSCURI SI STANNO VIA VIA REALIZZANDO (NEL SILENZIO GENERALE) GRAZIE AD UN GOVERNO SOSTENUTO DAL MOVIMENTO 5 STELLE. IO NON HO MAI TEMUTO BERLUSCONI IN SÉ MA IL BERLUSCONISMO, QUELL'INSIEME DI IMMORALITÀ, INTERESSE E VILE AFFARISMO CHE…"