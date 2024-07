“BIBI” E DONALD SONO PRONTI A FARE ALTRI DANNI INSIEME – NETANYAHU CHIUDE IL SUO TOUR AMERICANO NELLA RESIDENZA DI TRUMP, A MAR-A-LAGO – È IL PRIMO INCONTRO TRA I DUE DA QUANDO IL TYCOON HA LASCIATO LA CASA BIANCA – ALL’EPOCA DELLA PRESIDENZA TRUMP, NETANYAHU OTTENNE GRANDE SUPPORTO DA WASHINGTON, GRAZIA AI BUONI UFFICI DI JARED KUSHNER, GENERO EBREO DI “THE DONALD”. ORA, ANCHE TRUMP PUNZECCHIA “BIBI” PER LA GUERRA A GAZA: “DEVE FINIRE IMMEDIATAMENTE” - LA MOGLIE DI NETANYAHU, SARA: "CI SEI MANCATO..." - VIDEO

(ANSA) - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu è arrivato a Mar-a-Lago per incontrare Donald Trump. Lo riferisce la Cnn. E' il loro primo incontro da quando il tycoon ha lasciato la Casa Bianca. Il focus è sulla guerra a Gaza e il futuro della Palestina.

(Adnkronos) - L'ex presidente degli Stati Donald Trump ha accolto nella sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e la moglie Sarah. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca ha salutato calorosamente il leader israeliano e la moglie sulla soglia della sua residenza, con baci e strette di mano prima di posare dicendo ''facciamoci una bella foto'' insieme ai due ospiti. Con Trump al centro, pollice alzato e sorriso, e i due coniugi Netanyahu ai lati.

''Che onore. Entrate, entrate'', ha detto Trump a Netanyahu e alla moglie Sara. ''Ci sei mancato'', ha commentato lei, mentre Trump ha parlato della ''cena più bella che abbia mai fatto", forse riferendosi a un precedente incontro mentre lui era alla Casa Bianca.

Trump e Netanyahu hanno pii guardato la foto di uno dei bambini Bibas, rapiti dal kibbutz Nir Oz il 7 ottobre da Hamas, su richiesta del loro nonno Eliyahu Bibas. "Ci occuperemo di questo", ha commentato Trump.

(Adnkronos) - Dopo il discorso al Congresso, i colloqui separati alla Casa Bianca con Joe Biden e Kamala Harris, Benjamin Netanyahu oggi è in Florida per incontrare Donald Trump a Mar a Lago. Si tratta del primo incontro tra i due da quando il tycoon ha lasciato la Casa Bianca, cosa che colpisce vista la stretta relazione personale con il premier israeliano che Trump vantava quando era presidente.

Le cose sarebbero però cambiate quando Netanyahu inviò un messaggio di congratulazioni a Joe Biden per la vittoria nel 2020, facendo infuriare Trump che continuava a denunciare presunte elezioni rubate. In tempi più recenti, dopo il 7 ottobre, il tycoon non ha esitato a criticare il modo in cui Netanyahu sta gestendo la guerra, accusandolo di essersi fatto cogliere "impreparato" dall'attacco di Hamas.

Secondo fonti citate da Times of Israel, i due non solo non si sono visti in questi anni, ma non si sono neanche parlati al telefono. Il primo colloquio tra i due dal gennaio 2021 è avvenuto questo mese, quando Bibi ha chiamato Trump per fargli gli auguri del 4 luglio. Fonti dell'ex amministrazione Trump parlano di "relazione di odio e amore tra i due".

Non bisogna dimenticare, comunque, le politiche ampiamente in favore di Israele varate da Trump quando era la Casa Bianca, dallo spostamento dell'ambasciata a Gerusalemme, al riconoscimento della sovranità israeliana sulle alture del Golan fino agli accordi di Abramo. Tanto che Netanyahu ha definito Trump il più grande amico che Israele abbiamo mai avuto.

Già prima degli auguri a Biden, Trump però, negli ultimi mesi della sua presidenza, si era sentito tradito dall'amico Bibi, in particolare quando all'ultimo ministro si rifiutò di partecipare al raid in cui fu ucciso il generale iraniano Qasem Soleimani. Netanyahu ci ha "deluso", ha raccontato il tycoon in un comizio lo scorso ottobre.