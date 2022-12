23 dic 2022 17:30

“BIBI” ONE MORE TIME! BENJAMIN NETANYAHU TORNA PREMIER IN ISRAELE. NON E’ UNA BUONA NOTIZIA PER BIDEN VISTO CHE LUI E IL PRIMO MINISTRO ISRAELINO SI DETESTANO – IL NUOVO ESECUTIVO A GUIDA NETANYAHU SARA’ A TOTALE TRAZIONE DI DESTRA (DI CUI “BIBI” È L'ESPONENTE PIÙ MODERATO) – I TIMORI DEGLI ALLEATI OCCIDENTALI A PARTIRE DAGLI USA SUI RAPPORTI CON I PALESTINESI...