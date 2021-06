“BIDEN È RAGIONEVOLE E COSTRUTTIVO, DIVERSO DA TRUMP” - COM’È ANDATO L’INCONTRO TRA PUTIN E "SLEEPY JOE"? PER VLAD BENISSIMO: HA OTTENUTO VISIBILITÀ E HA FATTO VEDERE CHE LUI È DISPONIBILE AL DIALOGO. MA È SOLO FACCIATA: SUI TEMI PIÙ SPINOSI NON C’È ACCORDO – BIDEN GLI HA CHIESTO TRE COSE: BASTA CYBER ATTACCHI, STOP ALLE OSTITLIÀ IN UCRAINA E LA SCARCERAZIONE DI NAVALNY. E LO “ZAR” HA FATTO IL VAGO. E HA USATO IL PALCOSCENICO DI GINEVRA PER IL SOLITO SHOW: “IN AMERICA NON HAI TEMPO DI APRIRE LA BOCCA E TI SPARANO…” - VIDEO

CONFERENZA STAMPA DI VLADIMIR PUTIN DOPO L'INCONTRO CON BIDEN

Antonella Scott per www.ilsole24ore.com

vladimir putin joe biden.

Missione compiuta, a Ginevra. Almeno, è questa la versione dei fatti di Vladimir Putin, il primo a parlare ai giornalisti - russi e stranieri - accreditati al Cremlino. Il presidente russo ha definito il suo primo “faccia a faccia” con Biden «costruttivo, non ostile, concreto».

Ha parlato con rispetto del proprio interlocutore, scrollando le insinuazioni. Ha annunciato il rapido ritorno nelle rispettive sedi dei due ambasciatori, Anatolij Antonov e John Sullivan, richiamati a Mosca e Washington nei mesi scorsi; ha citato gruppi di lavoro concordati per lavorare sui vari dossier, a partire dal disarmo e sicurezza informatica.

joe biden vladimir putin 9

Russi e americani riprenderanno i negoziati sul controllo degli armamenti. In sintesi, ha riferito Putin, a Ginevra è stato espresso «desiderio comune di capirsi e di cercare la strada per riavvicinare le posizioni».

Ma sui temi più spinosi, dall’Ucraina alla repressione dell’opposizione in Russia, i punti di vista sembrano rimasti molto lontani. Ansioso di prolungare il proprio momento sotto i riflettori internazionali, Putin ha dato personalmente la parola a molti più giornalisti del previsto, brillante e ironico.

Tornando però all’attacco degli Stati Uniti quando ha ripetuto le sue risposte standard sul destino di Navalny («ha infranto la legge ed è tornato consapevole di quello che faceva») o sull’imprevedibilità delle azioni russe sul palcoscenico internazionale: «Forse è prevedibile quello che hanno fatto gli Usa ritirandosi dai trattati sulla difesa spaziale?».

Putin era atterrato in Svizzera all’orario previsto, mezzogiorno e mezza, e poco dopo Joe Biden lo ha raggiunto a Villa La Grange: «È sempre meglio vedersi di persona», gli ha detto. La missione da compiere era spezzare il circolo vizioso che negli ultimi anni ha creato tra Mosca e l’Occidente una catena senza fine di aggressioni, ostilità, violazioni di impegni presi e norme internazionali, incomprensioni, sanzioni e controsanzioni.

villa la grange a ginevra sede dell'incontro biden putin

«Signor presidente - ha detto Putin dopo le prime strette di mano -, la ringrazio per aver preso l’iniziativa di incontrarci oggi. I rapporti tra Russia e Stati Uniti hanno visto accumularsi diversi problemi, tanto che è necessario intervenire ai massimi livelli. Spero che il nostro incontro sia produttivo».

vladimir putin con il presidente svizzero guy parmelin

«Come ho detto fuori - gli ha risposto il presidente americano - è meglio incontrarsi faccia a faccia per cercare di definire i campi in cui condividiamo degli interessi. Cooperando. E dove non è così, definire relazioni prevedibili e razionali». Poi Biden ha aggiunto, probabilmente sapendo bene di scegliere le parole giuste: «Tra due grandi potenze». Il riconoscimento di una parità geopolitica Russia-Stati Uniti: è questa l’offerta che Biden spera di vedere accolta con concessioni russe.

joe biden e vladimir putin se la ridono

La scelta di Ginevra doveva essere di buon auspicio, almeno sul fronte della non proliferazione nucleare. È qui che nel 1985 Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov si incontrarono per la prima volta, mettendo le basi per i grandi accordi tra Stati Uniti e Unione Sovietica sul disarmo.

Nessuno sperava che tra Vladimir Putin e Joe Biden sbocciasse - tardiva - quella stessa “chimica”. Ma il presidente Biden è convinto che le relazioni personali possano molto per facilitare i legami tra i leader e, di conseguenza, lo sblocco dei problemi che sono chiamati ad affrontare. Dopo una pessima partenza, Putin e Biden ci hanno riprovato: nella diffidenza generale, date le dimensioni delle questioni aperte e le distanze incolmabili tra i due Paesi.

incontro biden putin

«Abbiamo un sacco di arretrati da affrontare», aveva detto alla vigilia il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov. A Villa La Grange la prima parte del summit - in formato ristretto insieme ai capi delle rispettive diplomazie, il ministro degli Esteri russo Serghej Lavrov e il segretario di Stato americano Antony Blinken - è durata due ore.

I temi in agenda

vladimir putin joe biden 5

Poi Putin e Biden hanno proseguito il confronto nel formato allargato alle delegazioni. Per la parte americana, a Biden e Blinken si sono uniti il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan; Victoria Nuland, sottosegretario di Stato per gli Affari politici; l’ambasciatore a Mosca, John Sullivan; Eric Green e Stergos Kaloudis, esperti di Russia presso il Consiglio di Sicurezza nazionale. Per la parte russa si è aggiunto Jurij Ushakov, consigliere di Putin per la politica estera; Serghej Ryabkov, vice di Lavrov; il generale Valerij Gherasimov, capo di stato maggiore; Dmitrij Kozak, numero due nell’amministrazione presidenziale, con in mano il dossier Ucraina; Aleksandr Lavrentev, rappresentante speciale per la Siria; il portavoce Dmitrij Peskov e Anatolij Antonov, ambasciatore a Washington.

joe biden vladimir putin

Nell’elenco presentato alla vigilia dal consigliere Ushakov, i temi in agenda erano: stato e prospettive di sviluppo delle relazioni bilaterali; stabilità strategica, norme di comportamento nella sicurezza informatica e lotta ai crimini informatici. In seguito questioni bilaterali, anche sul fronte economico; le sfide comuni legate al cambiamento climatico, all’Artico, la lotta al coronavirus.

vladimir putin atterra a ginevra

Per dessert, aveva scherzato Ushakov (non era prevista cena insieme, né conferenza stampa congiunta né dichiarazioni comuni), era prevista l’analisi di tutti i problemi internazionali in cui Russia e Stati Uniti potrebbero aiutarsi a vicenda: il nodo del programma nucleare iraniano; la minaccia talebana sull’Afghanistan; la ricostruzione in Siria, il Medio Oriente. La Corea del Nord, il Nagorno-Karabakh. E naturalmente l’Ucraina, il fronte da cui il recente degrado russo-americano ha avuto inizio.

