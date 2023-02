6 feb 2023 16:23

“BIDEN E’ STATO COSTRETTO AD ABBATTERE IL PALLONE-SPIA CINESE PER NON MOSTRARSI VULNERABILE” - IAN BREMMER: “WASHINGTON HA UNA PREOCCUPAZIONE PIÙ SERIA SULLA CINA: DI RECENTE SI È SCOPERTO CHE, ANCHE SE NON STA DANDO DIRETTAMENTE ARMI A PUTIN, PECHINO FORNISCE ALLA RUSSIA TECNOLOGIE MILITARI UTILI PER PORTARE AVANTI LA GUERRA IN UCRAINA. LA MISSIONE DI BLINKEN SERVIVA ANCHE A DISSUADERE I CINESI SU QUESTO FRONTE…”