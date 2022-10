“BISOGNA CONTINUARE A SOSTENERE KIEV” - JOE BIDEN LANCIA L’APPELLO AI SUOI ALLEATI, SEMPRE PIU’ RIOTTOSI A FINANZIARE LA RESISTENZA UCRAINA CON UNA RECESSIONE ALLE PORTE: “DOBBIAMO MANTENERE LA NATO FORTE E UNITA” - IL DIRETTORE DELLA CIA, WILLIAM BURNS, È VOLATO IN UCRAINA A INIZIO DI OTTOBRE PER INCONTRARE ZELENSKY: COSA SI SONO DETTI? - L’APERTURA DI XI JINPING A BIDEN: “LA CINA È PRONTA A COLLABORARE CON GLI USA PER TROVARE IL MODO GIUSTO PER ANDARE D'ACCORDO SULLA BASE DEL RISPETTO RECIPROCO” - LA PREMIER FRANCESE ELISABETH BORNE ALLISCIA MOSCA: “L'INGRESSO ACCELERATO DELL'UCRAINA NELL’UNIONE EUROPEA NON È NELL'INTERESSE NÉ DELL'UE NÉ DI KIEV”

UCRAINA: BIDEN, 'CONTINUARE SOSTENERE KIEV,MANTENERE NATO UNITA'

(ANSA) - NEW YORK, 26 OTT - "Continueremo a sostenere l'Ucraina, insieme con i nostri alleati e partner nel mondo, mentre si difende dalla brutale aggressione della Russia". Lo ha detto il presidente Joe Biden, incontrando i responsabili della Diesa americana. "Dobbiamo mantenere la Nato forte e unita", ha messo in evidenza Biden.

UCRAINA: CNN, CAPO CIA È ANDATO DA ZELENSKY A INIZIO MESE

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il direttore della Central intelligence agency (Cia) americana Bill Burns si è recato in Ucraina all'inizio di questo mese per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky e altri funzionari, secondo fonti vicine alla missione citate dalla Cnn.

"Lì ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti a fornire supporto all'Ucraina nella sua lotta contro l'aggressione russa, inclusa la continua condivisione di informazioni", spiega un funzionario Usa senza fornire ulteriori dettagli.

Il viaggio di Burns - ricorda la Cnn - arriva mentre gli Stati Uniti sono sempre più preoccupati che la Russia, in difficoltà sul campo, possa fa ricorso a un'arma nucleare. Burns e altri funzionari Usa hanno dichiarato pubblicamente di non vedere alcuna prova che Mosca si stia attivamente preparando a fare un passo del genere, ma fonti vicine all'intelligence avvertono che tale rischio è forse al livello più alto da quando la Russia ha invaso l'Ucraina lo scorso febbraio.

UCRAINA: BORNE, INGRESSO ACCELERATO IN UE NON AUSPICABILE

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - L'ingresso accelerato dell'Ucraina nell'Unione Europea non è nell'interesse né dell'Ue né di Kiev, ha affermato ieri sera la premier francese Elisabeth Borne citata dai media russi. "L'Ucraina ha ottenuto all'unanimità lo status di Paese candidato all'adesione all'Ue al Consiglio europeo di giugno.

Il percorso per l'adesione è lungo e laborioso. Non ci sarà alcuna procedura accelerata o requisiti semplificati. Non sarebbe nell'interesse né dell'Ue né dell'Ucraina", ha affermato la Borne secondo quanto riporta la Tass. In un dibattito al Senato francese sulla guerra in Ucraina, la premier ha sottolineato che la Russia "dovrà rispondere per barbare violazioni delle leggi di guerra", riporta da parte sua l'agenzia francese Afp.

XI A USA, 'TROVARE IL MODO GIUSTO PER ANDARE D'ACCORDO'

(ANSA) - PECHINO, 27 OTT - La Cina "è pronta a collaborare con gli Usa per trovare il modo giusto per andare d'accordo nella nuova era sulla base del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti".

Lo sostiene il presidente Xi Jinping, alla guida del Pcc con un terzo e inedito affidatogli domenica, in un messaggio letto alla cena di gala annuale del National Committee on Us-China Relations (Ncuscr) al Plaza di New York, secondo il network statale Cctv. A metà novembre, in occasione del G20 a Bali, in Indonesia, Xi potrebbe avere il primo faccia a faccia in persona con il presidente americano Joe Biden.