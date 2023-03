27 mar 2023 16:36

“BLACK OUT PER L'ESTATE? DIPENDE DALL’IMPONDERABILE” – MA IL GOVERNO HA UNA STRATEGIA ENERGETICA PER I MESI CALDI CHE STANNO ARRIVANDO? A SENTIRE IL MINISTRO (A SUA INSAPUTA) GILBERTO PICHETTO FRATIN SEMBREREBBE DI NO: “SPERIAMO CHE NON SI ACCENDANO I CONDIZIONATORI TUTTI INSIEME IN UN GIORNO A FINE LUGLIO” – POI LANCIA MESSAGGI CATASTROFICI SUL SETTORE IDROELETTRICO: “NEL 2022 C'È STATO IL CROLLO E IL 2023 APPARE PEGGIORE, LE DIGHE SONO NELLE CONDIZIONI IN CUI SONO..”