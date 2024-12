1 dic 2024 10:15

"LA BOCCIA MI HA QUERELATO PERCHÉ LE AVREI DATO DELLA TROIA, MA IL FILMATO PARLA CHIARO" – VITTORIO FELTRI LIQUIDA LA QUASI CONSULENTE DI SANGIULIANO: "AVEVO CAPITO CHE ERA UNA SUA AMICA. UN PO' RUSTICA, DICIAMO. COMUNQUE, UNA COPPIA MALE ASSORTITA. A CHI MI CHIEDEVA COME L'HO CONOSCIUTA, HO RISPOSTO: 'A UN PRANZO, COME AMICA DI SANGIULIANO, NON COME LA SUA TROIA. MA POI…" – "SALVINI? È UN PO' SUONATO. SE UNO VUOLE FARE IL PONTE DI MESSINA, COME PENSA DI PRENDERE I VOTI A GALLARATE?"





Estratto dell’articolo di Cesare Zapperi per il “Corriere della Sera” VITTORIO FELTRI A DONNE SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI Musulmani «razza inferiore» a cui «sparerei in bocca». Vittorio Feltri parla a «La zanzara» e gli escono frasi che scatenano le opposizioni che chiedono le sue dimissioni da consigliere regionale […]. Solo poche ore prima il direttore editoriale del Giornale era stato querelato da Maria Rosaria Boccia. Cos’ha fatto a Boccia? «Mi ha querelato perché le avrei dato della tr... Il filmato parla chiaro. A chi mi chiedeva come l’ho conosciuta, ho risposto: “Ad un pranzo, come amica di Sangiuliano, non come la sua tr...”. Ma poi...». Cosa? «Il pranzo l’ho pagato io». maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo FOTO GENTE Che impressione aveva avuto di Boccia e Sangiuliano? «Avevo capito che era una sua amica. Un po’ rustica, diciamo. Comunque, una coppia male assortita». Teme la querela? «Figuriamoci...». […] Nel centrodestra si litiga. «Giorgia Meloni è molto solida, il suo lavoro è eccellente. Poi però deve misurarsi con un Salvini un po’ suonato e un Tajani che si conferma solo un numero due». Anche le scelte di Meloni non sono sempre azzeccate. «Lei cerca di tenere insieme il governo ma poi c’è sempre qualcuno che la fa fuori dal vaso». Maria Rosaria Boccia GENNARO SANGIULIANO GIUSEPPE CRUCIANI […] La Lega è in difficoltà? «Se uno vuole fare il Ponte di Messina, come pensa di prendere i voti a Gallarate?». L’astro nascente è Vannacci? «È una persona solida. Mi ha stupito sia riuscito a raccogliere tanti consensi. Quel che dice lo pensiamo tutti, solo che appare scandaloso». […] Qual è l’emergenza del Paese? «La sicurezza e l’immigrazione incontrollata. Se esci dopo una certa ora non sai se rientrerai a casa». giorgia meloni vittorio feltri foto di bacco (3) ROBERTO VANNACCI MATTEO SALVINI roberto vannacci e matteo salvini cantano generale a pontida 4 vittorio feltri saluta giorgia meloni foto di bacco GIORGIA MELONI DUCETTA DELL INFORMAZIONE - MEME BY EDOARDO BARALDI maria rosaria boccia maria rosaria boccia e la ferita nella testa di gennaro sangiuliano piazzapulita FERITA SULLA TESTA DI GENNARO SANGIULIANO - FOTO ESCLUSIVA DI REPORT VIGNETTA DI NATANGELO SUI CASI GIULI-SPANO E BOCCIA-SANGIULIANO maria rosaria boccia - meme by 50 sfumature di cattiveria maria rosaria boccia con i ray ban meta a piazzapulita 1