LA REPLICA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO (NIENTE): “HO SEMPRE RISPETTATO GRILLO, MA NON DICA FALSITÀ. HA CHIESTO BEN PIÙ DI UNA DIARCHIA ED È UMILIANTE. NON TERRÒ IL MIO PROGETTO NEL CASSETTO"

conte grillo

Grillo, Statuto di Conte metteva solo lui al centro

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Mi è arrivata la bozza, ed era una roba in cui si metteva al centro lui, forse aveva frainteso quando agli Stati Generali gli iscritti avevano detto di fare una distribuzione dei poteri, perché sei hai tutto in mano ti fai in mano da solo". Così in un video Beppe Grillo torna sulla bozza dello Statuto di Giuseppe Conte.

M5s:Grillo,chiesto solo struttura garante identica a attuale

GRILLO CASALEGGIO CONTE BY OSHO

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Io ho solo chiesto la garanzia di avere la struttura del garante identica allo statuto che c'è ora. Non ho chiesto altro: ridammi, dammi questa possibilità di essere il visionario, il custode dei valori. Custode non significa entrare nella dinamica tua che sei un uomo straordinario, ma lasciami vedere un attimo...". Lo dice Beppe Grillo in un video sul suo blog. "Fino all'ultimo ho cercato di arrivare in fondo", ha aggiunto. (ANSA).

Grillo, non sono padre-padrone, ho agito con cuore

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Io ho agito come dovevo agire: con il mio cuore, con la mia anima e con la mia intelligenza. Non sono il padre-padrone del Movimento". Lo ha detto Beppe Grillo in un video sul suo blog. (ANSA).

GIUSEPPE CONTE BY OSHO

Grillo, carta valori e codice etico? Mai visti

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "La carta dei valori io non l'ho mai vista, se non una bozza, poi nient'altro: Del codice etico non abbiamo mai parlato, la transizione al 2050 forSe Conte se l'era pure dimenticata". Così Beppe Grillo in un video sul suo blog.

giuseppe conte vs beppe grillo meme

M5s:Grillo, stiamo uniti, scelte diverse in coscienza

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Il Movimento cambia e doveva cambiare con lui, forse era la persona più adatta e forse, magari, non lo è. Vi abbraccio tutti. Stiamo uniti se possiamo e se poi qualcuno vuol fare una scelta diversa la farà in tutta coscienza". Lo ha detto Beppe Grillo in un video sul suo blog.

Conte,sempre rispettato Grillo,ma non dica falsità su di me

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Ho sempre rispettato e continuerò a rispettare Beppe Grillo ma non dica falsità sul mio conto". Lo ha detto Giuseppe Conte lasciando la propria abitazione romana.

Conte, mio progetto politico non resterà nel cassetto

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "C'è tanto sostegno dei cittadini: ho lavorato per 4 mesi. Ho aspettato Grillo in piena trasparenza. Il progetto politico non rimane nel cassetto per la contrarietà di una persona sola". Lo ha detto l'ex premier Giuseppe Conte.

il vaffa di grillo a conte tweet 2 il vaffa di grillo a conte tweet by osho