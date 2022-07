“L’AGENDA DRAGHI E’ LONTANA DALLA NOSTRA AGENDA SOCIALE” – SCHIFATO DA ENRICO LETTA, ORA E’ CONTE A MARCARE LA DISTANZA DAL PD: “L'ITALIA È STATA TRADITA QUANDO IN AULA DRAGHI E IL CENTRODESTRA, ANZICHÉ COGLIERE L'OCCASIONE PER APPROFONDIRE L'AGENDA SOCIALE PRESENTATA DAL M5S, L'HANNO RESPINTA UMILIANDO TUTTI GLI ITALIANI CHE ATTENDONO RISPOSTE - ORA CI SONO LE ELEZIONI, NON VOTERANNO SOLO I NOTI COMMENTATORI DI GIORNALI E TALK SHOW CHE CI ATTACCANO E I PROTAGONISTI DEI SALOTTI FINANZIARI CHE CI DETESTANO. ANCHE CHI NON CONTA E CHI NON HA VOCE POTRÀ FAR PESARE IL PROPRIO GIUDIZIO…”