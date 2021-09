“CAMERATA” CUOMO, PRESENTE! POLEMICHE PER LA CANDIDATURA CON FRATELLI D’ITALIA ALLE COMUNALI DI ROMA DEL TATUATORE EX CAPO ULTRA’ DELLA LAZIO – IL SUO STUDIO E’ FREQUENTATO DA DI CANIO E DA DIVERSI CALCIATORI, MA NON SOLO: È QUI CHE “DIABOLIK” E' PASSATO IL GIORNO IN CUI È STATO AMMAZZATO - SULL'AVAMBRACCIO DESTRO CUOMO HA LA SCRITTA "WERWOLF" CHE RIMANDA A HITLER E ALLE SS MA CHE IN QUESTO CASO POTREBBE RIFERIRSI AL COMIX ‘WEREWOLF BY NIGHT’ DOVE IL PROTAGONISTA È UN…

Marina de Ghantuz Cubbe per repubblica.it

Tra i tifosi laziali è conosciuto come "camerata", per essere il tatuatore dei calciatori e uno degli scenografi della curva Nord: Francesco Cuomo, ex capo ultras della Lazio, è candidato nella lista di Fratelli d'Italia che sostiene l'avvocato Enrico Michetti e i tatuaggi che ricoprono braccia e petto raccontano molto dell'aspirante consigliere comunale.

Sull'avambraccio destro ha impressa la scritta Werwolf che tradotto dal tedesco significa licantropo, ma che è anche il nome dell'operazione nazista che il comandante delle SS, Heinrich Himmler, organizzò nel 1944 per contrastare l'avanzata degli Alleati. Nonché la denominazione che Adolf Hitler scelse per il quartier generale dell'Oberkommando in Ucraina. Cuomo prima di fare il tatuatore è stato un fumettista e la scritta potrebbe anche riferirsi al comix Werewolf by night dove il protagonista è appunto un licantropo.

Per non sbagliare, il vicepresidente dell'associazione tatuatori italiani ha deciso di arricchire l'opera sia con il personaggio della Marvel, sia con dei teschi. Tanto amati da nazisti e fascisti. C'è un altro tatuaggio che ha reso famoso Cuomo: quello che lui stesso ha disegnato sulla schiena di Paolo Di Canio. L'allenatore ed ex attaccante della Lazio, non soddisfatto del saluto romano con cui compiaceva (a suo dire) i tifosi laziali, si è fatto tatuare da Cuomo l'aquila simbolo della squadra romana e il viso di Benito Mussolini. "Gli abbiamo fatto anche il sacro cuore e la scritta Dio, patria, famiglia", racconta Cuomo in un'intervista del 2020 Nella stessa intervista parla della Resistenza come di "una guerra civile tra fascisti e partigiani".

Lo studio in Prati, Eternal City Tattoo, è stato frequentato anche da altri noti calciatori, ma non solo: è qui che Fabrizio Piscitelli noto come Diabolik si è recato nel primo pomeriggio il giorno in cui è stato ammazzato al parco degli Acquedotti. Il capo della curva Nord aveva iniziato a farsi tatuare un teschio e insieme a Diabolik Cuomo è ritratto in una foto che compare su Twitter: era il 2014 ovvero quando la Lazio vinceva la Coppa Italia.

Tempo prima, nel 2003, l'aspirante consigliere comunale è stato arrestato insieme ad altri 12 ultras biancocelesti per l'aggressione ad agenti e funzionari della Polfer avvenuta il 2 febbraio nella stazione Santa Maria Novella. Ma ora, assicurano da Fratelli d'Italia, ha la fedina penale pulita.

Così, la corsa verso l'assemblea capitolina prosegue e si mischia inevitabilmente con la tifoseria laziale: Cuomo sta promuovendo una manifestazione che si terrà il 2 settembre sotto la curva Nord dello stadio Flaminio per chiederne la riapertura. In teoria è un sit-in promosso dai tifosi laziali, in pratica è un pezzo di campagna elettorale: "Dopo 10 anni di abbandono - si legge nel volantino pubblicato su Facebook da Cuomo - il prossimo sindaco deve fare in modo che questa importante opera ritorni ai fasti e alle funzioni per le quali è stato costruito".

