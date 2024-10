“IL CAMPO LARGO NON ESISTE PIÙ” – CONTE “A PORTA A PORTA” TUMULA L’ALLEANZA PD-5STELLE: “E' CHIARO CHE NEL MOMENTO IN CUI IL M5S DICE CHE SI È APERTA UNA FERITA CON ITALIA VIVA E LA RISPOSTA DI SCHLEIN È: IO NON FACCIO POLEMICHE. ALLORA C'È QUALCOSA CHE NON VA, NON C'È LA CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEL GRUPPO DIRIGENTE DEL PD CHE C'È UN PROBLEMA SERIO - PER ANDARE OGGI COL PD NON SIAMO PRONTI, MA QUESTO NON SIGNIFICA CHE…”

GIUSEPPE CONTE E ELLY SCHLEIN

(ANSA) "E' chiaro che nel momento in cui il M5s dice che si è aperta una ferita" con Iv "che viene messa in un campo largo - che non esiste più, lo certifichiamo stasera - dal momento in cui la risposta di Schlein è: io non faccio polemiche. Allora c'è qualcosa che non va, non c'è la consapevolezza da parte del gruppo dirigente del Pd che c'è un problema serio". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Porta a Porta, su Rai Uno.

Conte, passi avanti per alleanza con Pd ma non siamo pronti

(ANSA) "Pur nelle rispettive posizioni ci sono dei punti, come salario minimo e autonomia differenziata, su cui si sta costruendo un dialogo, ma bisogna che sia sincero e autentico. Abbiamo un percorso da fare, tantissimi chiarimenti da fare". Per andare oggi col Pd "non siamo pronti, ma questo non significa che non riconosciamo i passi concreti compiuti. Un terreno di dialogo da cui partire c'è, ma anche nel metodo bisogna intendersi". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Porta a Porta, su Rai Uno.

ELLY SCHLEIN CONTE conte fratoianni bonelli schlein magi magi conte bonelli schlein fratoianni conte fratoianni bonelli schlein IL CAMPO LARGO VISTO DA ALTAN