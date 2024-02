PER IL “CAPITONE” LA FAMIGLIA VIENE PRIMA DI TUTTO – ALT! MATTEO SALVINI VA IN CARCERE A SOLLICCIANO, A FIRENZE, PER INCONTRARE IL “SUOCERO”, DENIS VERDINI, RECLUSO NUOVAMENTE DA IERI. IL “CAPITONE”, CHE DA MINISTRO PUÒ ACCEDERE ALLA PRIGIONE, HA AVUTO UN COLLOQUIO CON IL “MACELLAIO”, PADRE DELLA SUA AMATA FRANCESCA. AVRÀ CHIESTO CONSIGLI AL NAVIGATO DENIS DOPO LA DEBACLE IN SARDEGNA?

(ANSA) - Matteo Salvini si è recato stamani nel carcere di Sollicciano dove da ieri è recluso Denis Verdini, l'ex senatore di Ala, padre di Francesca, compagna del leader della Lega. Da quanto appreso Salvini, che come ministro può accedere al carcere, ha visitato il penitenziario e poi ha incontrato, nella sala colloqui, Verdini, dopo essere stato autorizzato dalla direttrice del carcere fiorentino Antonella Tuoni. Da quanto appreso al momento l'ex senatore di Ala, a cui sono stati revocati i domiciliari per averli evasi, si trova in quello che è chiamato il percorso di accoglienza per chi entra in carcere. Dovrà essere poi deciso come e dove collocarlo.

