“CAPITONE” E LIBERAZIONE – AL MEETING DI RIMINI SALVINI PROVA A VESTIRE I PANNI DELL’ATLANTISTA: “SULL’UCRAINA LA LEGA FARÀ QUELLO CHE FANNO GLI ALTRI PAESI DEMOCRATICI E OCCIDENTALI. LA POSIZIONE INTERNAZIONALE DELL’ITALIA NON CAMBIA”, MA POI MENA SULLE SANZIONI: “CHIEDO DI VALUTARE L'UTILITÀ DELLO STRUMENTO: SE FUNZIONA ANDIAMO AVANTI MA SE FUNZIONA AL CONTRARIO RISCHIAMO DI ANDARE AVANTI DIECI ANNI: UNO STRUMENTO CHE DOVEVA DISSUADERE PUTIN NELL'ATTACCO FINISCE CON IL FAVORIRNE L'ECONOMIA"

1 - UCRAINA:SALVINI,POSIZIONE INTERNAZIONALE ITALIA NON CAMBIA

(ANSA) - "Sull'Ucraina la Lega farà quello che gli altri Paesi democratici ed occidentali fanno. Comunque vadano le elezioni la collocazione internazionale dell'Italia non si cambia". Lo dice Matteo Salvini al Meeting di Cl.

2 - ELEZIONI: SALVINI, VIDEO MELONI? PROBLEMA È LO STUPRO

(ANSA) - "Il problema non è il video ma lo stupro. Io sarò a Vicenza nei prossimi giorni. C'è un problema educativo. Più che occuparsi dei video e dei tweet bisogna preoccuparsi di come prevenire e trovare soluzioni. Entro il 2023 si possono assumere 10mila poliziotti e carabinieri. Le polemiche sui video sono superflue, il problema sono le violenze". Lo dice Matteo Salvini al Meeting di Cl.

3 - GAS: SALVINI, TETTO AL PREZZO È FONDAMENTALE

(ANSA) - "Mettere un tetto al costo dell'energia è fondamentale. L'autunno rischia di essere pesantissimo. Tagliare l'iva sul pellet come si è fatto su luce e gas". Lo dice Matteo Salvini al Meeting di Cl.

4 - UCRAINA: SALVINI, NON VORREI SANZIONI ALIMENTINO GUERRA

(ANSA) - "Sulle sanzioni alla Russia bisogna guardare i numeri: l'avanzo commercial della Russia è 70 miliardi di dollari, per la prima volta nella storia il sanzionato ci guadagna. Chiedo di valutare l'utilità dello strumento: se funziona andiamo avanti ma se funziona al contrario rischiamo di andare avanti dieci anni: uno strumento che doveva dissuadere Putin nell'attacco finisce con il favorirne l'economia". Lo dice Matteo Salvini al Meeting di Cl. "Non vorrei che le sanzioni stiano alimentando la guerra. Spero che a Bruxelles stiano facendo una riflessione", conclude.

5 - ELEZIONI: SALVINI, CRISTIANI MATURI DECIDONO DA SOLI

(ANSA) - "I cristiani sono già abbastanza maturi per decidere da soli cosa votare. Io sono cristiano. Credo nella famiglia, nelle scuole paritarie, che alcune pratiche come l'utero in affitto siano sbagliate e da mettere al bando. Credere è la cosa più bella che si possa fare". Lo dice Matteo Salvini della Lega al Meeting di Cl rispondendo a chi gli chiede per chi creda debbano votare i cattolici. "Mi dispiace che ci siano state polemiche sul motto della campagna elettorale. Non voglio insegnare niente a nessuno ma mi piace ricordarlo che sono cristiano".

6 - ELEZIONI: SALVINI, IO PARLO DI LAVORO, ALTRI DI URSS

(ANSA) - "Il lavoro per la Lega è centrale. Mentre altri discutono di temi lontani dalla vita reale noi si questi ci concertiamo. Ci sarà il taglio delle tasse per alcuni milioni di lavoratori con la Flat tax al 15% che vogliamo portare a lavoratori dipendenti, famiglie e pensionati, escludendo i milionari come Berlusconi e Briatore. Il reddito di cittadinanza lasciamolo a quelli che non possono lavorare davvero, ma i soldi degli abili van tolti a chi rifiuta il lavoro. Alcuni candidano nostalgici della Urss, noi vogliamo il lavoro". Lo dice Matteo Salvini al meeting di Cl.

