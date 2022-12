26 dic 2022 15:15

UN “CAPITONE” A NATALE NON SI NEGA MAI – NEL MESSAGGIO DI AUGURI SUI SOCIAL, CON TANTO DI MAGLIONE CON LA SCRITTA “CORTINA”, MATTEO SALVINI ESORDISCE CON “ALMENO IN QUESTE ORE STOP POLITICA E POLEMICHE”. POI PERÒ SCIORINA IL CATALOGO DI OPERE CHE IL SUO MINISTERO DEI TRASPORTI AVREBBE REALIZZATO IN QUESTI MESI: “SBLOCCARE CANTIERI, STRADE, AUTOSTRADE, PORTI, AEROPORTI, FERROVIE, PONTI” – LO SPOT NATALIZIO PROSEGUE CON ALTRI INTERMINABILI ELENCHI… - VIDEO