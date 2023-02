6 feb 2023 12:10

“CARA GIORGIA MELONI, NON TOCCARE LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA CHE È L'UNICA COSA CHE FUNZIONA IN QUESTO PAESE” - CARLO CALENDA FA DA SCUDO UMANO AL COLLE CON IL SUO CORPACCIONE: “CHE IO LO DEBBA SPIEGARE A UNA NAZIONALISTA SEMIFASCISTA È DEPRIMENTE. VIA I BUSTI E UN PO' DI NAZIONALISMO" - POI CALENDA CORREGGE IL TIRO: “SEMIFASCISTA? ERA UNA BATTUTA EVIDENTEMENTE…”