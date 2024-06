“IL CARCERE PER STEVE BANNON È UNA TRAGEDIA AMERICANA” – DONALD TRUMP COMMENTA LA NUOVA CONDANNA AL SUO EX CONSIGLIERE, A CUI È STATO ORDINATO DI PRESENTARSI IN CARCERE ENTRO IL 1 LUGLIO, E PARLA ANCORA DI PERSECUZIONE: “L’USO COME ARMA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO HA RAGGIUNTO LIVELLI DI ILLEGALITÀ MAI PENSATI” – LO STRATEGA SOVRANISTA: “NON C’È PRIGIONE CHE MI FARÀ MAI TACERE. VINCEREMO ALLA CORTE SUPREMA E VINCEREMO A NOVEMBRE…”

(ANSA) - "Non c'è prigione che mi farà mai tacere. Vinceremo questo caso. Vinceremo alla Corte Suprema e vinceremo il 5 novembre". Lo afferma Steve Bannon, il controverso ex stratega di Donald Trump al quale è stato ordinato di presentarsi in carcere entro l'1 luglio per scontare la sua condanna di quattro mesi per oltraggio al Congresso.

Trump esorta, le corti d'appello annullino la mia condanna

(ANSA) - - "Le corti d'appello devono raddrizzare le cose o non avremo più un paese". Lo afferma Donald Trump chiedendo che la sua condanna venga capovolta e annullata in appello.

Trump, "carcere per Bannon è una tragedia americana"

(ANSA) - "E' una tragedia americana che il Dipartimento di Giustizia di Joe Biden sia così disperato da imprigionare Steve Bannon, e qualsiasi altro repubblicano", che non si è presentato alla commissione di inchiesta della camera sul 6 gennaio. Lo ha detto Donald Trump. "L'uso come arma del nostro sistema giudiziario ha raggiunto livelli di illegalità mai pensati possibili", ha aggiunto l'ex presidente.

Trump, 'contro di me un processo truccato, nessun crimine'

(ANSA) - "Ho avuto un processo truccato a New York. Non c'è alcune crimine". Lo ha detto Donald Trump in Arizona nel suo primo comizio dopo la condanna per i soldi alla pornostar.

Trump, Biden ha perso il controllo del confine, io lo sigillo

(ANSA) - Joe Biden ha "completamente perso il controllo del confine ed è molto pericoloso. Vuole un'invasione mentre io voglio espulsioni". Lo ha detto Donald Trump ribadendo che il primo giorno in cui entrerà alla Casa Bianca sigillerà il confine con il Messico.

