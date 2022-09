“CARLO, HAI LAVORATO IN FERRARI E NON SAI NEANCHE COSA È UN CERCHIONE” – LA RISPOSTACCIA DI CALENDA A LETTA SUL BUS ELETTRICO DEL PD (“AMMAZZA CHE BRUTTO, SECONDO ME TI HANNO GIÀ RUBATO I CERCHIONI”) SCATENA LE IRONIE DEI TWITTAROLI: “A FORZA DI SENTIRVI, VIENE VOGLIA DI VOTARE A DESTRA ANCHE A BERTINOTTI…”

Ammazza che brutto. Ps Secondo me ti hanno già rubato i cerchioni. Io non sono stato. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) September 9, 2022

Enrico Letta aveva appena postato tutto orgoglioso la foto del suo bus elettrico in giro per l'Italia "Cominciano le ultime due settimane. Partiamo con il nostro eco tour elettorale". Ma a Carletto Calenda, la battuta alla Mario Brega, si sa, da romano di Roma nord non manca mai. E così ecco che su Twitter arriva subito la stroncatura: "Ammazza che brutto. Ps. Secondo me ti hanno già rubato i cerchioni. Io non sono stato".

Uno scambio di "cortesie" che ha messo in moto più del pulmino, lo sfottò libero tra il popolo dei social. "Al massimo i copricerchi...rubare i cerchioni è un po' più complesso". Scrive un utente, con tono di chi la sa lunga. Della serie "che vieni a rubare a casa dei ladri?" . "Carlo, se vuoi ti insegno a fare l'uncinetto così impieghi il tuo tempo in modo più costruttivo" è il suggerimento invece di Tinellissima. A cui si unisce CattivissimaCat: " E magari fai i copriborchie all'uncinetto per il pulmino".

E c'è chi fa dietrologia. "Questa l'hai scritta per il podcast di Luca Bizzarri? Vero?. N3M0 invece rispolvera il passato del leader di Azione: " Hai lavorato in Ferrari e non sai neanche cosa è un cerchione". E tra un "A forza di sentirvi viene voglia di votare a destra anche a Bertinotti" e altre prese in giro, ecco che qualcuno arriva in soccorso del Calenda-battutaro: "Ahahah! Sei un grande. Sdrammatizziamo un po' che questa situazione e già complicata di suo....E comunque è davvero brutto", scrive Mario Disamistade stroncando definitivamente il pullmino del Pd in partenza da Brescia a caccia di voti.

