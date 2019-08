“CARO NICOLA, MI DIMETTO” - CALENDA LASCIA IL PARTITO DEMOCRATICO PER VIA DELLE TRATTATIVE CON IL MOVIMENTO 5 STELLE: “NON SARANNO 5 PUNTI GENERICI A FAR MUTARE NATURA A CHI È NATO PER SMANTELLARE LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA. ISOLARE SALVINI È UNA VITTORIA DI PIRRO CHE IL PD PAGHERÀ A CARO PREZZO” – ORLANDO FA FINTA DI ESSERE DISPIACIUTO: “DECISIONE ANNUNCIATA DELLA QUALE MI SPIACE” (SÌ, COME NO)

Il @pdnetwork ha preso la sua decisione. Ho ritenuto di fare chiarezza prima dell’incontro fra @nzingaretti e il Presidente della Repubblica, rassegnando le mie dimissioni. https://t.co/4WaI3bEB48 @SiamoEuropei pic.twitter.com/5PsvphTLa5 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 28, 2019

Pd, Calenda si dimette: Decisione dura ma con M5S abbiamo valori opposti

carlo calenda direzione del pd 4

(LaPresse) - "Caro Nicola, Caro Paolo vi prego di voler accettare le mie dimissioni dalla Direzione Nazionale del Partito Democratico. E' una decisione difficile e sofferta". Così in una lettera all'Huffington Post, Carlo Calenda, annuncia il suo addio ai dem. "Dal giorno della mia iscrizione ho chiarito che non sarei rimasto nel partito in caso di un accordo con il M5S. La ragione è semplice: penso che in democrazia si possano, e talvolta si debbano, fare accordi con chi ha idee diverse, ma mai con chi ha valori opposti. Questo è il caso del M5S. Le ragioni le abbiamo spiegate ai nostri elettori talmente tante volte che non vale la pena ripeterle qui", prosegue.

CARLO CALENDA

Pd, Calenda si dimette: Decisione dura ma con M5S abbiamo valori opposti-2-

FOTOMONTAGGIO – LUIGI DI MAIO NICOLA ZINGARETTI

(LaPresse) - "Non saranno 5 o 10 punti generici a far mutare natura a chi è nato per smantellare la democrazia rappresentativa cavalcando le peggiori pulsioni antipolitiche e cialtronesche di questo paese. Sapete bene che nulla abbiamo in comune con Grillo, Casaleggio e Di Maio. Ed è significativo il fatto che il negoziato non abbia neanche sfiorato i punti più controversi: dall'ILVA alla TAV, da Alitalia ai Navigator. Un programma nato su omissioni di comodo non è un programma, è una scusa. Eviterò di commentare la decisione di cedere al diktat del M5S su Conte. I

luigi di maio davide casaleggio

grillo di maio casaleggio

n fondo esiste una perversa coerenza nella scelta di questo nome per guidare un Governo nato dal trasformismo. Nelle ultime ore siamo arrivati persino ad accettare un giudizio sull'accordo di Governo da una piattaforma digitale privata che abbiamo sempre giustamente considerato eversiva e antidemocratica", il pensiero di Calenda. "Nell'ultimo anno sono stato molte volte in disaccordo con le decisioni del Partito, ma ho sempre rispettato il volere della maggioranza. Questo caso è differente. Stringendo l'alleanza con il M5S, il Pd rinuncia a combattere per le sue idee e i suoi valori. E questo non posso accettarlo", conclude.

INCONTRO M5S PD - FRANCESCO D'UVA GIANLUCA PERILLI FRANCESCO SILVESTRI STEFANO PATUANELLI ANDREA MARCUCCI PAOLA DE MICHELI ANDREA MARTELLA GRAZIANO DEL RIO

Calenda: Isolare Salvini vittoria di Pirro che Pd pagherà a caro prezzo

carlo calenda direzione del pd

(LaPresse) - "Senza dubbio l'apertura ai 5S ha spiazzato Salvini costringendolo ad una precipitosa ritirata. Ma è stata solo una "vittoria di Pirro" ottenuta ad un prezzo esorbitante. Abbiamo rimesso al centro della scena il M5S - che infatti sta già ricrescendo nei sondaggi - e confermato nei cittadini l'idea che siamo pronti a tutto pur di ritornare al Governo".

Lo dice Carlo Calenda nella sua lettera pubblicata sull'Huffington Post dove annuncia le dimissioni dal Partito Democratico. "Chi governa viene punito anche se governa bene, lo sappiamo per esperienza recente. Come potete sperare che un esecutivo con i 5S non produrrà un'ulteriore perdita di consenso?", conclude.

CARLO CALENDA

Calenda:Governare con Grillo e Casaleggio è rinuncia a fare politica

(LaPresse) - "Il combinato disposto della debolezza del Pd e delle profonde differenze con i 5S non porterà nulla di buono all'Italia e al partito. Ma non è solo per ragione di coerenza o di serietà che avremmo dovuto scegliere la strada delle elezioni. Dare vita in questo modo a un Governo con Grillo e Casaleggio vuol dire rinunciare a fare politica. I progressisti vengono sconfitti in tutto il mondo perché negli ultimi trent'anni non hanno visto il prodursi di una frattura profondissima tra progresso e società. Il nostro futuro dipende dalla capacità di capire cosa è accaduto e proporre una visione e un progetto adatto ai tempi.

NICOLA ZINGARETTI E LUIGI DI MAIO BY CARLI

Da qui non si scappa e non si può scappare". Così in una lettera all'Huffington Post, Carlo Calenda, annunciando il suo addio ai dem. "Rifugiarsi in un confortevole quanto generico antifascismo per nascondere la mancanza di pensiero, la spinta all'autopreservazione e la paura di perdere, è una scorciatoia che non servirà a battere la destra. Al contrario, ne accrescerà la forza", prosegue.

carlo calenda

Calenda:Governare con Grillo e Casaleggio è rinuncia a fare politica-2-

(LaPresse) - "Lascio una dirigenza di cui non mi sento più parte, non una comunità che sono orgoglioso di rappresentare. Le 280.000 persone che mi hanno accordato il loro voto di preferenza alle elezioni europee sapevano perfettamente come mi sarei comportato in caso di accordo con i 5S. A loro devo innanzitutto coerenza", spiega.

andrea orlando e nicola zingaretti

"Lavorerò in Europa nel gruppo SeD, mentre in Italia rafforzerò SiamoEuropei per dare una casa a chi vuole produrre idee concrete per una democrazia liberal-progressista adatta a tempi più duri e non ha paura del confronto con i sovranisti. Cercherò di mobilitare forze nuove. La mancanza di decoro generalizzata degli attori di questa crisi dimostra chiaramente che c'è l'urgenza di chiamare all'impegno una nuova classe dirigente.

carlo calenda (2)

Le elezioni arriveranno. Le avete solo spinte più in là di qualche metro. Quando sarete pronti a lottare ci troveremo di nuovo dalla stessa parte", conclude.

Orlando: Spiace decisione Calenda, è personalità importante Download Notizia Notizia

(LaPresse) - "Decisione annunciata della quale mi spiace. Carlo Calenda è personalità importante, mi auguro ci siano condizioni perché rifletta". Così su Twitter il vicesegretario PD Andrea Orlando. "La comunità P sta discutendo dal 26 luglio. Nel frattempo scenari sono costantemente cambiati. Spero che sia tra protagonisti discussione", ha aggiunto.

carlo calenda direzione del pd 3 carlo calenda carlo calenda direzione del pd 2 carlo calenda direzione del pd 1