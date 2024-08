“CASALEGGIO È OSSESSIONATO DAL M5S” – ALESSANDRA TODDE, PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA E FEDELISSIMA DI CONTE, REPLICA A MUSO DURO AL FIGLIO DEL FONDATORE DEL MOVIMENTO, CHE HA ACCUSATO PEPPINIELLO DI AVER RESO IL M5S INUTILE: “DAVIDE CASALEGGIO NON HA PIÙ ALCUN RUOLO ALL'INTERNO DEL MOVIMENTO MA CONTINUA IMPERTERRITO A COMMENTARE TUTTO CIÒ CHE FACCIAMO” – “LE SCISSIONI LE LASCIAMO AL PASSATO, IL GRUPPO PARLAMENTARE È COMPATTO. NON HO VISTO NESSUNO METTERE IN DISCUSSIONE IL RUOLO DI CONTE”

Alessandra Todde, presidente della regione Sardegna del Movimento 5 stelle e fedelissima di Giuseppe Conte, risponde a Davide Casaleggio, il figlio del fondatore del M5s che ha accusato i vertici di aver reso il M5s inutile: «Casaleggio non ha più alcun ruolo e peso all'interno del Movimento. Nonostante si dichiari enormemente distante dal M5s, continua imperterrito a commentare tutto ciò che facciamo. Una sorta di ossessione».

Il Movimento però ha perso milioni di voti e non sembra più così compatto attorno alla figura di Conte. Teme un'altra scissione?

«Non so chi le abbia detto che il gruppo parlamentare non è compatto, anzi. E non ho visto nessuno mettere in discussione il ruolo di Conte. Chi lo ha fatto non è più iscritto e i commenti esterni dei soliti nomi lasciano il tempo che trovano.

Il Movimento 5 stelle sta avviando una nuova fase, una costituente ad ottobre che sarà animata dai nostri iscritti, dagli eletti, da tanti giovani e tante donne. Il processo costituente sarà ampio e partecipato, rimettendo al centro le persone. Le scissioni le lasciamo al passato, sono cicatrici che servono a ricordarci che certi errori è meglio non ripeterli. Ora è il momento di cambiare passo ripartendo proprio dai temi. E la Sardegna giocherà un ruolo da protagonista».

L'alleanza stabile con Pd e Avs – il campo largo – è la destinazione futura del Movimento?

«In Sardegna abbiamo dimostrato di saper costruire l'alternativa alla destra partendo da un programma coerente. Perché un progetto credibile non si misura in base a quanti sono i simboli sulla scheda elettorale, ma se riesce a mobilitare i cittadini riportando la politica ad occuparsi delle persone […]».

Un progetto con Renzi e Calenda è credibile?

«Calenda mi sembra più occupato a valutare se entrare o meno in altri partiti. Renzi muta a seconda della convenienza. Prima a sinistra, poi riformista, poi un po' a destra passando per il centro e ora pontiere di non si sa bene cosa. In Sardegna si sono tenuti fuori dalla coalizione perché consideravano perdente e non digeribile l'alleanza con il M5s. Quindi bisognerebbe capire cosa è cambiato in questi mesi. Posso una battuta?».

Dica.

«Vorrei tanto che si ripartisse dalla credibilità. Perché averla, nella vita come in politica, è indispensabile. E la gente è stanca di essere presa in giro».

L'Autonomia è una battaglia che state facendo insieme con la raccolta firme per il referendum. Perché il ddl Calderoli non va bene per l'Italia?

«Le giro la domanda, perché dovrebbe andar bene? Danneggia l'Italia, ma soprattutto danneggia la Sardegna perché mina le prerogative di una regione autonoma e speciale. La impugneremo presso la Corte entro fine agosto. La legge Calderoli indebolisce la nostra specialità, spacca il Paese, tenta di silenziare le regioni più povere, stravolge la coesione nazionale e vorrebbe metterci gli uni contro gli altri. Non lo permetteremo». [...]

