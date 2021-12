29 dic 2021 17:59

“CASINI AL QUIRINALE? IL MONDO È GRANDE, SI PUÒ SEMPRE EMIGRARE” - MASSIMO CACCIARI AL VELENO: “SE FOSSI UN GRANDE ELETTORE NON VOTEREI BERLUSCONI NEANCHE SE MI SCOTENNASSERO. DRAGHI? DIFFICILE, NON SANNO CHI METTERE AL SUO POSTO. POTREBBE RESTARE A PALAZZO CHIGI, ANCHE PERCHÉ È DA VEDERE SE IL NO DI MATTARELLA È AUTENTICO O SE VUOLE SOLO FARSI PREGARE. SE LO PREGANO IN MASSA DI RESTARE, MAGARI… “