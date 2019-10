“SUL CASO DEI SERVIZI SEGRETI, CONTE HA QUALCOSA DA NASCONDERE E LO SCOPRIREMO PRESTO” - SALVINI ALL’ATTACCO: “PARE CHE AL COPASIR NON ABBIA CHIARITO PROPRIO TUTTO…IL VOTO IN UMBRIA? CONTE, L'UOMO DELLA POCHETTE E DAL CIUFFO TINTO. È ANDATO DA CUCINELLI, IO INVECE STO IN MEZZO AL POPOLO. MA POI CHI LO CONOSCE? L'ALTRO GIORNO UN RAGAZZO, CHE PURTROPPO È INTERISTA, MI HA DETTO CHE L'UNICO CONTE CHE CONOSCE È L'ALLENATORE DELL'INTER…”

Alle Cantine Goretti, in mezzo alle campagne umbre, ad una ventina di chilometri da Perugia, c' è la processione di piccoli imprenditori agricoli che vogliono parlare con Matteo Salvini dei loro problemi. Si lamentano delle tasse, della burocrazia, di una Regione che mette loro i bastoni tra le ruote. Il leader della Lega dà ragione a tutti: «Quelli lì al governo sono nemici delle imprese».

Brinda già alla vittoria alle regionali di domenica, beve poco ma alza il calice di vino rosso e spiega il perché della sua moderazione alcolica. «Quando una settimana fa sono finito all' ospedale di Trieste per una colica renale mi hanno trovato la pressione a 170. Mi hanno messo a stecchetto e ora prendo una pillolina di mattino e una la sera, niente sale, niente vino ma tanto pepe. Certo che qui in Umbria il pesce non mi sembra il piatto tipico».

Poi si passa al buffet: acqua, una lasagna e affettati prelibati. Salvini ancora non sa che oggi a Narni arriveranno il premier Giuseppe Conte, il segretario del Pd Zingaretti, il leader grillino Di Maio e il ministro della Sanità Speranza. «Ah davvero? Vengono tutti insieme appassionatamente, i puffi del governo? Ma che bellezza, sono proprio disperati. Sono nel panico, perché hanno capito che quello di domenica è un voto politico e sanno che prenderanno una mazzata che se la ricorderanno per 50 anni. Li spianiamo».

Potrebbero però recuperare lo svantaggio, magari ridurre al minimo la sconfitta, non crede?

Salvini ride. «Girando per le piazze dell'Umbria ho sentito suonare tante campane a morto. Per chi suona la campana?».

Ma è vero che ci sono dieci punti di distacco?

«Non lo so ma basta pure lo 0,1 in più per vincere. Si vince anche con un gol all'ultimo secondo della partita, ma non è questo il nostro caso. Io so che riempio le piazze e quando vado a visitare un' azienda o faccio un incontro non dico di chiudere le porte come fa Conte, l'uomo della pochette e dal ciuffo tinto. È andato da Cucinelli, il re del cachemire, questa è proprio la sinistra al caviale. Loro sono radical chic, io invece sto in mezzo al popolo, questa è la differenza politica e culturale. Di Maio? Si chiude nei teatri perché appena mette il naso fuori non lo va a sentire nessuno. Mi hanno detto che l'altra sera in una piazza c'erano 37 persone. Ora si fanno pure vedere tutti insieme, ma che spettacolo!

Ma gli conviene mettersi lì a spiegare la manovra economica fatta di tasse? Questi sono scemi... Ma a Conte chi lo conosce. L'altro giorno un ragazzo, che purtroppo è interista, mi ha detto che l'unico Conte che conosce è l' allenatore dell' Inter. Zingaretti, poi..., povero, deve guardarsi dal Macron di Pontassieve, mentre Conte deve guardarsi da tutti lì dentro».

Renzi non si è fatto vedere in Umbria.

«È più furbo, mica ci mette la faccia in questa roba qui... ma gli altri che vengono a fare? Cosa promettono? Sono veramente disperati. Loro ci mettono la loro faccia, io invece porto a Perugia stasera (ieri sera per chi legge ndr) i governatori leghisti Zaia, Fontana, Fedriga, l'esempio della buona amministrazione da esportare in questa Regione colpita dallo scandalo della sanità».

Viene pure Speranza.

«Speranza? Ce l'ha i voti per essere rieletto?».

Il suo ex amico Di Maio ha annunciato con il sottosegretario Cancellieri che entro l'estate del 2020 la strada Terni-Rieti, ferma dal 2017, sarà completata. Una buona notizia per gli umbri, non le pare?

«Anche questa è una storia meravigliosa. Di Maio sta facendo quello che si faceva nella preistoria della politica: viene qui e con il cantiere alle spalle, a tre giorni dal voto, come i vecchi democristiani, promette più strade, più ponti e pure più pilu per tutti, alè».

Perché il presidente Conte l'ha presa di mira? Ieri, dopo l'audizione al Copasir, ha detto che lei deve ancora chiarire la vicenda di Savoini, dei soldi russi. Lo farà?

«Quella di Conte è una super cazzola. Sa che le dico? (e si rivolge con sarcasmo al proprietario, ndr) Con i 65 milioni che mi hanno dato i russi adesso mi compro la sua azienda e mi trasferisco in Umbria. Che dite? Conte mi attacca per autodifesa. Mi dicono che ieri al Copasir non abbia chiarito proprio tutto, ha qualcosa da nascondere e lo scopriremo presto. Ha poi ha tanti problemi a casa sua, di Maio, Renzi..., e mi pare che anche la luna di miele con Europa sia già finita prima del previsto».

Forse Conte vuole fare l'anti-Salvini?

«Mi divertirò con lui, ma non ho capito perché tutti vogliono fare l'anti-Salvini? Cosa è diventato, lo sport nazionale della politica italiana?».

Dove sarà domenica sera, nel giorno delle votazioni?

«Domenica sera sono all' Olimpico per Roma-Milan, poi vengo a Perugia a godermi lo spettacolo».